L'actuació del Cirque du Soleil es posposa al 2022

Andorra la VellaEl Cirque du Soleil tampoc actuarà aquest estiu al país. Davant el risc que podria tenir el fet d'haver de cancel·lar les funcions quan aquestes ja estiguessin programades, la qual cosa tindria un cost econòmic, des d'Andorra Turisme i el ministeri de Turisme s'ha decidit posposar l'actuació per a l'any que ve. D'aquesta manera, l'espectacle que estava previst per a aquest estiu es durà a terme el 2022. Malgrat l'impacte que aquesta cancel·lació pugui tenir en l'arribada de turistes, el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, s'ha mostrat "optimista" respecte dels resultats que es puguin obtenir aquest estiu, en què hi ha programats altres esdeveniments, tant culturals com esportius.

Presentació del Cirque du Soleil

Budzaku ha destacat que aquesta és una "notícia molt dolenta" que els hagués agradat no haver de donar, però ha incidit en el fet que un espectacle del Cirque no és el mateix que una actuació musical i que hi ha també tota una operativa prèvia que calia garantir. Així, ha incidit en el "risc pressupostari" que podria suposar que s'hagués d'anul·lar l'actuació per un contagi entre els artistes la qual cosa, ha dit, seria "inadmissible". Així, s'ha decidit que MUV, així es dirà l'espectacle que ja està definit des del punt de vista creatiu, tingui lloc l'any que ve, concretament entre el 2 i el 31 de juliol, amb la novetat que en lloc de 22 sessions se n'oferiran 26. El contracte que s'havia negociat per als anys 2020 i 2021 s'ha "traslladat" al 2022 i el 2023 "sense canviar res excepte les dates", ha manifestat Budzaku, que ha recordat que el cost de l'espectacle serà de 2,7 milions i que haver-lo posposat no suposa "cap cost extra" i en canvi, si s'hagués esperat s'hauria d'haver assumit ja despeses, com per exemple el del viatge dels artistes.

Tant Budzaku com la ministra de Turisme, Verònica Canals, han incidit que des del sector es defensava aquest esdeveniment que ajuda a potenciar l'ocupació durant el mes de juliol. En aquest sentit, el director general d'Andorra Turisme ha recordat els resultats de les enquestes que es fan als visitants i que demostren, ha incidit, que aquest espectacle és un atractiu important perquè vinguin turistes. En aquest sentit, ha admès que és "impossible suplir" l'efecte que té el Cirque du Soleil, però ha incidit que des d'Andorra Turisme i des del ministeri es treballa per poder oferir altres esdeveniments culturals i esportius, que arrencaran el mes de juny amb l'Andorra Mountain Music, en el qual encara es treballa per definir tots els detalls, però que Budzaku ha destacat que és una cita en la qual hi creuen "molt" i que comptarà amb artistes de renom. També ha recordat que el país serà punt d'arribada, sortida i jornada de descans del Tour, la qual cosa ajudarà tant en el posicionament de marca com en les pernoctacions i hi haurà altres cites com l'Ironman o la Biennal L'andart.

Pel que fa a l'espectacle del Cirque que el país hauria de poder celebrar l'any que ve, ja se sap que girarà al voltant de la música i que tindrà com a protagonista un DJ, que "decideix reunir tot el planeta i ballar al mateix ritme". Serà un espectacle "molt immersiu" en el qual el públic tindrà un gran protagonisme. S'espera que a la tardor es pugui començar a comunicar i que la venda es faci ja a l'hivern. Tal com s'ha esmentat, la principal novetat serà que de 22 es passarà a 26 actuacions, ja que hi haurà funcions tots els diumenges de juliol. Pel que fa a l'emplaçament, sense concretar on es pensa fer, Budzaku ha manifestat que sempre es té "un pla A i un B".

Expectatives per a l'estiu

"Estem treballant en un estiu igual o millor que l'any passat", ha subratllat Budzaku que ha incidit que l'any passat la situació era crítica i en canvi el país va aconseguir tancar amb unes xifres de visitants millors que d'altres destinacions, ja que la davallada va ser del 14%. Així, s'espera que si la situació sanitària millora aquest sigui "com a mínim igual que l'any passat" tot i que ha aventurat que hi ha motius per ser "molt més optimistes". Canals ha manifestat que el "repte" d'aquest estiu serà "reinventar-se" i treballar en "dos eixos", d'una banda impulsar "altres esdeveniments", alternatius al Cirque i de l'altra, incidir en "donar a conèixer" el país a l'exterior. Així, ha destacat que des dels comuns, conjuntament amb Andorra Truisme, s'està treballant per oferir una oferta atractiva de cara a l'estiu. "Hem de posicionar-nos, donar visibilitat a la marca Andorra i fer que la gent pugui pernoctar més nits" al país, ha incidit Canals.

La titular de Turisme ha manifestat que ara es treballa en xifrar les pèrdues de l'hivern i ha recordat que el sector de la neu suposa un pes del 25% en el PIB del país i que caldrà avaluar també si les ajudes que s'han donat "s'han d'intensificar". Al seu torn, i qüestionat pels mitjans, Budzaku ha destacat que òbviament no haver pogut dur a terme tota la campanya de comunicació ha suposat un "estalvi" que s'està calculant i ha recordat que hi havia el compromís que la cancel·lació no tingués associat cap cost.

Mobilitat amb l'Alt Urgell

A l'últim i sobre el fet que aquest dilluns la Generalitat hagi aclarit que els turistes catalans que pernoctin a l'Alt Urgell no podran visitar Andorra, la titular de Turisme ha manifestat que "ha estat curt d'esperança per als comerços" del país, que quan es va fer l'anunci van confiar que es podria rebre visitants. Ha manifestat que "no és una bona notícia" que només puguin transitar per l'Alt Urgell però també ha admès que "cada estat és sobirà" per prendre les decisions que cregui convenients i ha remarcat que des d'Andorra "el que es manifesta sempre és que quan abans es pugui recuperar la mobilitat, millor" però ha subratllat que "no depèn" només de la voluntat andorrana.