La Generalitat rectifica: els turistes que pernoctin a la Seu no podran visitar Andorra

Andorra la VellaSi dijous el Govern català, a través de les màximes autoritats del Procicat, els consellers d'Interior i de Salut, acordava prorrogar fins el 9 d'abril, després de Setmana Santa, les mesures restrictives de moviments per mirar de frenar el repunt de contagis al país veí del sud, i dos dies després, dissabte, una de les disposicions aprovades pel mateix executiu permetia visitar Andorra les persones que pernoctessin a la Seu d'Urgell, aquest diumenge la Generalitat ha aprovat una rectificació que elimina aquesta possibilitat.

El text, publicat aquest diumenge al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, corregeix la darrera publicació, de 26 de març sobre la pròrroga de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmica de la pandèmia de Covid 19. “S'ha observat que s'ha produït una errada al text de la Resolució de 26 de març”, diu el text. A l'apartat 2.1 k de la Resolució, on hi diu “desplaçaments entre la comarca de l'Alt Urgell i el Principat d'Andorra, per part de les persones residents en aquests dos territoris”, hi ha de dir “per part de les persones amb residència habitual en un municipis d'aquests dos territoris”. Aquesta rectificació tanca la porta a l'entrada a Andorra de turistes catalans, que obtenien la condició de residents si pernoctaven en algun establiment alturgellenc.

La rectificació arriba en el segon cap de setmana d'obertura de la mobilitat per a grups bombolla a Catalunya, després de flexibilitzar el confinament comarcal. En el primer cap de setmana, la xifra de desplaçaments es va situar en valors similars als de finals d’estiu, quan no hi havia cap limitació de mobilitat -aleshores tampoc hi havia restriccions entre territoris de l’Estat-. Les autoritats catalanes han recordat que com més desplaçaments hi hagi, més augmenta el risc de trobades entre més d’una bombolla de convivència.

Així, fins el 9 d'abril no hi haurà novetats en les mesures que afecten els desplaçaments pel territori català i, per tant, Andorra continuarà exclosa de la darrera flexibilització i no podrà rebre turistes. I ja es veurà si no es tornen a prendre mesures restrictives abans s'aquesta data. Les dades epidemiològiques no acompanyen una major flexibilització de la mobilitat. Catalunya ha entrat en un escenari de “transició”, com apuntaven la setmana passada les autoritats, i ha superat la fase d’estancament: ha iniciat un “tímid creixement” de la xifra de contagis diaris, amb prop de 1.115 positius, segons ha explicat el secretari general del departament de Salut, Marc Ramentol. La setmana passada es registraven 1.050 casos diaris de mitjana.