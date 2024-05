L'ambaixador del Perú a Andorra dimiteix

Andorra la VellaL'advocat Walter Gutiérrez ha presentat la seva renúncia als càrrecs d'Ambaixador del Perú a Espanya i Andorra, així com al seu rol com a representant del país davant de l'Organització Mundial del Turisme (OMT). La decisió es va comunicar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, mitjançant una carta. Segons Gutiérrez, la seva motivació respon a "consideracions personals que fan inviable continuar exercint com a ambaixador del Govern".

Segons el mitjà RPP, el polític hauria tingut divergències amb el ministre de Relacions Exteriors, Javier González-Olaechea, respecte a les polítiques de l'Executiu sobre el Consell de Seguretat de l'ONU.