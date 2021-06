L'Andorra Multisport Festival vol ser "un referent"

Andorra la VellaL'Andorra Multisport Festival ha arrencat aquest dijous amb el tret de sortida a l'Andorra 21 Ports. A partir d'ara, i fins al 4 de juliol, el país acollirà diferents proves esportives emmarcades en aquest esdeveniment. Tal com ha manifestat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, és "una satisfacció" haver "aconseguit celebrar aquest esdeveniment en un moment en què al calendari hi ha poquíssimes proves" esportives i ha destacat que el país "ha assumit el repte" de celebrar aquesta cita que es vol que sigui un referent en el món dels esports de resistència. Tot i que aquesta primera edició, arran de la pandèmia, no ha aconseguit arribar a les xifres de participants que s'havia marcat, els organitzadors creuen que és un primer pas, "la llavor" perquè en el futur aquesta cita esdevingui "un gran esdeveniment" i "un referent", segons ha assenyalat Gallardo.

El ministre ha tornat a incidir, com ja ho va fer dilluns, que el retorn de la prova està "assegurat" ja que es calcula que deixarà uns tres milions d'euros i la inversió ha estat d'un milió i mig. Gallardo ha subratllat la importància que té, pel que fa al posicionament del país, que es puguin organitzar "esdeveniments amb públic" com aquest festival o el Tour i ha destacat que l'aposta per a aquest estiu ha estat fer "un bon paquet turístic", de tal manera que els visitants tinguin "motius per visitar-nos". Gallardo ha destacat que malgrat que les inscripcions es trobin al 50% de l'esperat hi ha molts atletes que passaran diferents dies al país, juntament amb els acompanyants, i que per tant hi haurà una despesa i un impacte econòmic. També ha manifestat que espera que aquests esportistes "acabin de descobrir el país i això pugui posicionar Andorra en un dels sectors pels quals aposta el Govern com és el dels esports". A més, ha incidit en el fet que de cara a l'edició de l'any que ve cal treballar per situar-se fins i tot per sobre de les xifres que hi havia sobre la taula per a aquest any.

Al seu torn, el director d'Ironman per al sud d'Europa, Agustí Pérez, ha manifestat que amb la celebració de la cita es dona "un pas de reactivació" tant per al turisme com per a l'esport i ha incidit en el fet que es considera que aquest festival serà "un referent" i que de cara a l'any que ve fins i tot se superaran les expectatives. Quant a les crítiques pel cost de les inscripcions i que no s'hagin complert les expectatives, Pérez ha desmentit que siguin cares i ha defensat la feina que s'ha fet per poder portar "un turista esportiu de gran nivell internacional" i creu que malgrat les dificultats i les restriccions en la mobilitat s'ha donat "un pas importantíssim".

En els seus parlaments, els cònsols de les diferents parròquies que acullen el festival n'han fet la seva valoració. Així, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha destacat que espera que l'any que ve es puguin "retrobar" amb el World Triathlon Winter Championships Andorra, que malgrat les dificultats "va ser un èxit". El cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, ha destacat que la parròquia acollirà a partir de divendres la Trail 100 Andorra-Pyrenees i ha manifestat que de ben segur el fet que Ordino sigui reserva de la biosfera ha animat molts atletes. Al seu torn, la cònsol major de la Massana, Olga Molné, ha expressat l'aposta clara per l'Andorra MTB Classic Pyrenees, que donarà el tret de sortida el dia 30 ja que la parròquia "aposta fort" per la bicicleta i ha afegit que ha estat tot un repte preparar-se per oferir a aquests esportistes una experiència única. A l'últim, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha dit que aquest festival "donarà força" al país. En aquest sentit, ha destacat que hi han cregut "des del primer dia". Andorra la Vella acull el 'village' del festival i també la prova estrella, l'Ironman 70.3 Andorra.

Pérez ha recordat que la 21 Ports té 120 inscrits; la Trail uns 800; l'Ironman uns 700 i la MTB uns 240 participants de 120 equips.