"La setmana decisiva" de l'Andorra Multisport Festival

Andorra la VellaL'Andorra Multisport Festival encara "la setmana decisiva", ja que aquest mateix dijous arrenquen les primeres proves. Així, el dia 24 donarà el tret de sortida el Trail 100 Andorra-Pyrénées, la cursa de muntanya amb quatre distàncies que transcorrerà a Ordino fins al dia 27 i que comptarà amb atletes de renom com Pau Capell. Tot seguit tindrà lloc l'Andorra MTB Classic-Pyrénées, la prova de BTT per parelles i el 4 de juliol se celebrarà l'Ironman 70.3 Andorra, la mítica prova de triatló. El fet que es pugui celebrar la cita ja es considera un èxit tenint en compte el context actual. Malgrat tot, la participació es troba a un 50% del previst, tal com ha indicat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, que ha afegit que malgrat tot "el retorn serà prou important" i superarà la inversió feta. Així ho ha manifestat en la roda de premsa que s'ha celebrat amb motiu del patrocini per part d'Andbank a tres de les proves que conformen el festival, de fet, les tres esmentades.

"Estem satisfets per la resposta, i més veient que a altres llocs s'estan suspenent" les proves programades, ha manifestat Gallardo, que també ha subratllat el guany pel que fa a la "imatge i el posicionament" del país. "El retorn està assegurat", ha afegit i ha reconegut que malgrat tot, el repte és que la celebració de l'any que ve es pugui fer amb normalitat i es pugui assolir les xifres que s'havien marcat per a aquesta edició. Al seu torn, el director regional d'Ironman al sud d'Europa, Agustí Pérez, ha destacat que "estar contents seria ser conformistes i no ho som" i ha puntualitzat que el repte és fer "uns bons esdeveniments" de tal manera que l'any que ve es pugui estar per sobre de les xifres marcades. Ha detallat que la Trail compta ara com ara amb 790 inscrits, el 45% dels quals espanyols; el 20% francesos un 20% andorrans i que els participants venen de disset països diferents. L'MTB té 160 participants, el 65% dels quals espanyols; el 20% francesos i el 30% d'altres nacionalitats i a l'Ironman hi ha 667 persones inscrites, un 20% d'Espanya; un 20% de França i un 60% d'altres nacionalitats. De fet, hi ha representants de 40 països. Sobre aquestes xifres Gallardo ha recordat que a l'Ironman es preveien 1.500 inscrits i a l'MTB 400.

El titular de Presidència, Economia i Empresa ha destacat la importància que es pugui celebrar aquesta cita en un context complicat i ha incidit en el fet que "la fe, la perseverança i la constància" juntament amb la millora de la situació epidemiològica han permès que la cita es pugui dur a terme amb una certa normalitat tret del fet que les restriccions de mobilitat han impedit que molts atletes hi puguin participar. Ha incidit que es tracta "d'un projecte que va més enllà del triatló" perquè es tracta d'una cita "única" amb diferents modalitats esportives. "És un model únic", ha subratllat.

Des d'Andbank el subdirector general de banca país ha recordat el compromís de l'entitat amb l'esport i ha assegurat que "no podien estar lluny" d'una prova "tan important per al país" com l'Andorra Multisport Festival i ha subratllat la repercussió que pot tenir per a Andorra aquest festival. Pérez ha valorat també la "conjunció publicoprivada" que farà que "l'esdeveniment creixi" i també ha emfasitzat la implicació de la ciutadania, ja que la prova compta amb 500 voluntaris.