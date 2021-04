L’aparcament comunal Fener 1 deixarà d’estar operatiu el dimarts 6 d’abril

Andorra la VellaEls vehicles estacionats a l’aparcament Fener 1 hauran de sortir-ne abans de la mitjanit del dilluns 5 d’abril perquè l’endemà de Pasqua començaran les obres d’urbanització del terreny on actualment hi ha el pàrquing, informa aquest dijous el comú de la capital en un comunicat. Es mantindran operatives les 105 places de l’aparcament annex Fener 2, una bona part del terreny del qual ha passat a ser propietat del comú fruit de la cessió urbanística que els propietaris de la unitat d’actuació de sòl urbà no consolidat han hagut de satisfer per poder urbanitzar-hi. Un cop finalitzin les obres, el centre d'Andorra la Vella disposarà de 800 noves places consolidades d’aparcament.

El comú, amb previsió a la futura desaparició de 245 places públiques d’estacionament, va posar en marxa el nou aparcament Valira al centre de la capital l’octubre del 2018, que ofereix 184 places. Aquest pàrquing és una de les alternatives d’aparcament a la zona, a la qual cal sumar l’oferta privada d’equipaments, com els situats a l’avinguda Tarragona, que també ofereixen en la majoria dels casos la primera mitja hora gratuïta.

Al tram situat entre la rotonda de la Dama de Gel i l’Estació Nacional d’Autobusos, Andorra la Vella ofereix 2.200 places d’aparcament públiques de rotació (més de 5.000 a tota la parròquia). Se’n pot consultar la disponibilitat a través del web andorralavella.ad (sit.andorralavella.ad/aparcaments).

Des del comú es promouen polítiques per reduir l’ús del vehicle privat, fomentar els desplaçaments a peu i posar a l’abast dels ciutadans un transport públic comunal gairebé gratuït (el preu del bitllet senzill és de 0,10€).