L’APDA ha triplicat les consultes amb la nova llei

Andorra la VellaEl tractament de les dades al Principat va fer un canvi radical ara fa, més o menys un any. El passat 17 de maig va entrar en vigor la nova llei qualificada de protecció de dades, fet que implica el compliment de noves obligacions per tots aquells organismes que tracten dades personals. Aquest nou paradigma, que va servir per equiparar la normativa andorrana a la dels estats membres de la Unió Europea, ha comportat un augment exponencial del volum de feina de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Així doncs, en al llarg dels darrers mesos, l'APDA ha vist com les consultes que rebia entorn del tractament de les dades es multiplicaven per tres. Ho ha confirmat a l'ANA la cap de l'ens, Resma Punjabi. "Amb l'entrada en vigor de la nova llei, l'agència ha hagut de crear tots els nous procediments i el nombre de consultes s'ha triplicat" ha afirmat la Cap, que ha afegit que "també hi ha hagut una tasca intensa de divulgació dels nous drets i obligacions amb el desenvolupament de guies informatives, recomanacions i recursos gràfics.".

A més a més, l'agència ha hagut d'afrontar aquesta tasca amb uns recursos limitats. No només no s'han vist incrementats sinó al contrari. L'estructura de l'APDA compta amb la direcció, dues inspectores i una persona com a administrativa. Especialment rellevant són les figures d'inspecció que, nomenades pel Consell General, són les úniques que poden obrir expedients i resoldre'ls.

"L'agència disposa de dues inspectores, però una d'elles, nomenada pel Consell al novembre 2021, no es va vincular mai amb l'APDA ni va mostrar cap interès ni compromís pel seu càrrec, al cap de pocs dies de ser nomenada va agafar una baixa mèdica que encara perdura" explica Punjabi que ha vist com l'equip d'inspecció quedava reduït a la meitat amb el triple de feina, atès que en aquests 20 mesos no se li ha designat substitut, fet que només pot efectuar la cambra legislativa.

Cal tenir en compte també que, l'aposta per la digitalització de l'economia del país, amb verticals com els esports electrònics, o la irrupció de tecnologies emergents basades en la intel·ligència artificial, com el Chat GPT, no fan sinó augment el cabal informatiu sobre la protecció de dades i, en conseqüència el volum de feina de l'APDA. "Davant d'aquest escenari, avui, estem paralitzats, en poder arribar només a complir amb el mínim, ja que és inviable tenir qualsevol planificació estratègica si el dia a dia t'absorbeix. Malauradament, hem de decidir què prioritzem i què no, i amb un sol inspector en l'equip, és impossible poder obrir els expedients d'ofici que caldrien" ha afirmat Punjabi.

Per aquest motiu, la directora exposa que "en un context en què l'ús de les tecnologies s'ha tornat tan intens, on es plantegen grans reptes pel que fa a la privacitat de les persones, l'Agència hauria de projectar-se com una entitat clau en l'estratègia de país" però a la vegada, lamenta que "en realitat, no es té en consideració, i s'ha mostrat poca disposició per resoldre la problemàtica que actualment té l'àrea d'inspecció" fent una crida clara al nou Consell General que s'ha de conformar en les setmanes vinents per tal de poder tenir en consideració i dotar de més recursos l'APDA. "No vull que l'agència sigui un òrgan creat només per complir l'expedient i els requeriments a nivell europeu, sinó que sigui actiu i que treballi intensament per vetllar per la privacitat de les persones" ha acabat per dir la cap de l'agència.