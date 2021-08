L'app de FEDA estrena serveis, com la compra d'abonaments de bus

Escaldes-EngordanyFEDA Solucions incorpora novetats a l'aplicació Mou_T_B. D'aquesta manera, ja es poden adquirir a través de l'app els paquets de 10, 20, 30 i 40 viatges. Així, es poden comprar aquests abonaments i fer el pagament amb targeta de crèdit, amb la qual cosa la compra és molt més àgil. Altra de les novetats és que s'ha integrat el sistema de bicicletes compartides Cicland a l'aplicatiu. A més, a partir de l'1 de setembre, amb Mou_T_B ja es podran adquirir els nous abonaments que entren en vigor per al transport públic.

El gerent de FEDA Solucions, Xavier Forné, ha destacat que l'avantatge és que en una sola aplicació es poden tenir "tots els mitjans de transport" del país, ja que no només es dona informació sobre els busos, la bicicleta compartida i la xarxa de vehicles elèctrics sinó que també es permet comprar els tiquets. A més, de cara a l'any que ve, la intenció és que aquesta aplicació creixi i es pugui integrar també els autobusos comunals i la informació sobre els aparcaments. En aquest sentit, Forné ha recordat que ara com ara hi ha informació sobre els aparcaments de Canillo i que les millores que es preveuen "a curt termini" és que n'hi hagi la de tots els pàrquings més enllà dels d'aquesta parròquia i, com s'ha esmentat, dels busos comunals. A més, han mantingut algun contacte a través del ministeri d'Economia amb els taxistes, ja que Forné reconeix que poder incloure també la informació dels taxis seria "un plus" per als usuaris.

Actualment s'han fet 4.300 descàrregues de l'aplicació i en aquest sentit, el gerent de FEDA Solucions recorda que l'objectiu per a aquest any era arribar a les 3.000, amb la qual cosa, s'ha superat la xifra marcada. El gran repte, però, és que els usuaris facin el pagament a través d'aquesta plataforma. "Crec que és un tema de costum i esperem que la gent s'animi", ha manifestat Forné.

Quant a les novetats anunciades, cal destacar que els abonaments es podran comprar a través de l'aplicació i es podrà fer el pagament amb la targeta, després del qual es genera un codi QR amb el que es pot viatjar. I a partir de l'1 de setembre es podran adquirir també els nous abonaments que es posaran en marxa de 30 euros mensuals amb viatges il·limitats. Pel que fa a Cicland, s'ha incorporat informació sobre les diferents estacions i també s'han integrat aquests vehicles en els càlculs dels recorreguts.

Tal com ha incidit el gerent de FEDA Solucions, la voluntat és "potenciar la mobilitat sostenible" i ha conclòs que estan "oberts" a fer les integracions que calgui perquè realment sigui un aplicatiu "integrador de serveis".