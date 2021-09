L’escola bressol de Sant Julià s’espolsa els estigmes

Sant Julià de LòriaEl d’enguany ha estat un inici de curs diferent per a l’escola bressol l’Espill, de Sant Julià de Lòria. L’antic logotip del centre, representat per dos miralls que reflectien un nen de color blau i una nena de color rosa, ja forma part del calaix de la història on es guarden els estigmes que arrosseguen bona part de les escoles del país. Aquest dilluns, aprofitant l’avinentesa de l’estrena del curs, algunes de les educadores que formen part de la plantilla del centre han descobert el nou logotip que hi ha al costat de l’entrada principal de l’escola bressol.

“El logo antic tenia uns deu anys. Vam valorar que estava molt passat de moda, amb un estereotip molt marcat, i a mitjan del curs passat vam decidir fer una cosa més moderna i més actual”, explicava el director del centre, Sergi Salvadó, qui va presenciar l’acte de descoberta juntament amb la consellera de Social del comú lauredià, Maria Servat.

El nou logo canvia els colors rosa i blau per una gamma més variada, i el nen i la nena desapareixen i se substitueixen per un esquirol. El logotip s’acompanya de la nova denominació, ‘Laurèdia Xics’, amb la voluntat de donar continuïtat i de vincular-lo amb el projecte estrenat també aquest any a la parròquia, l’espai ‘Laurèdia Jove’.