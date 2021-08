L'espai Caldes acull fins al gener l'exposició 'Pioners de l'hoteleria'

Escaldes-EngordanyL'espai Caldes acollirà fins al pròxim 8 de gener l'exposició 'Pioners de l'hoteleria', una retrospectiva històrica sobre l'evolució del país i de la parròquia fins a la modernitat. El cònsol menor de la parròquia, Joaquim Dolsa, ha manifestat que la voluntat de la mostra, que acull des d'un vídeo explicatiu de la història fins a multitud d'objectes de l'època, és tocar la fibra dels visitants, ciutadans i turistes, que acudeixin a les instal·lacions. "Hi ha una Andorra d'abans, aquella tancada en ella mateixa i amb l'evolució del turisme passem directament al segle XX", ha indicat.

La mostra se centra en els pioners de l'hoteleria, aquelles famílies que tal com han explicat les membres del departament de Cultura de la corporació, es van aventurar a crear un establiment hoteler i oferir una estada de qualitat al país, passant de tenir una economia basada en la ramaderia i l'agricultura a centrar-se en el tercer sector per arribar a l'estadi on es troba actualment Andorra. L'exposició retorna al temps passat amb tot d'objectes clàssics de l'època i diverses fotografies. "Entenem que no pots anar cap endavant sense tenir reconeixement i saber d'on vens, el passat és molt important per saber on vols anar", ha afirmat el cònsol.

Un dels aspectes destacats de la mostra és la història que envolta l'explotació de les aigües termals de la parròquia com a atractiu turístic, tot evidenciant les seves possibilitats a través d'instruments com banyeres tradicionals de l'època, les quals es traslladaven a les habitacions dels clients per oferir el millor servei. "Molt abans que es construís Caldea, els pioners d'Escaldes van veure que podien donar un toc afegit a la seva oferta fent ús d'allò que tenien a mà i que no s'havia utilitzat fins al moment", ha exposat Dolsa.

Per la seva banda, el conseller de Vida Cultural i Aparcaments, Valentí Closa, ha incidit en el fet que l'exposició tindrà una gran durada, fins després de Nadal, i que serà molt dinàmica, tot oferint una gran varietat d'activitats al llarg dels pròxims quatre mesos.

Projecte Caldes en via de desenvolupament

El cònsol menor ha assenyalat que el comú segueix treballant en el desenvolupament del projecte Caldes, una iniciativa que pretén rehabilitar la part alta de la parròquia. Dolsa ha explicat que estan mantenint contacte amb el guanyador del projecte per posar en marxa el que seria la primera fase. Així doncs, ha apuntat que per la importància d'aquest, el primer estadi es durà a terme en diferents fases i estan negociant per veure com ho fan i quan podria començar.