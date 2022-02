L'Espai Caldes commemora el cinquantè aniversari del Club Pirinenc Andorrà amb una exposició

Escaldes-EngordanyL'Espai Caldes acull des d'aquest dijous al matí i fins al 12 de març una nova exposició per commemorar el cinquantè aniversari del Club Pirinenc Andorrà (CPA), constituït l'any 1970, la qual mostra els avenços en la millora dels materials de les diferents tipologies d'activitats que engloben i fotografies.

D'aquesta manera, i tal com ha manifestat la presidenta de l'entitat, Monia Deville, diversos membres i fundadors de l'associació han col·laborat en la recopilació d'imatges i la donació de material tècnic de manera temporal. "Hem separat per set grups aproximadament, espeleologia, esquí de fons, raquetes, rando, senderisme, i les tipologies d'escalada, activitats que es duien a terme fa cinquanta anys i que encara són vigents", ha indicat.

Per la seva banda, el conseller de Vida Cultural i Aparcaments, Valentí Closa, la mostra "fa molt país" i evidència la tasca duta a terme per l'entitat al llarg dels seus cinquanta anys de vida, tot destacant "la creació de lligams i la socialització de la muntanya, el Pirineu i les persones amb el nostre país". A més, ha manifestat que l'exposició encaixa amb la concepció del comú d'Escaldes de treballar amb les entitats del país, seguint la línia de l'antiga exposició a l'Espai Caldes, pioners de l'hoteleria, a través de la qual també van retre homenatge a tot el teixit empresarial, i a la mostra realitzada per l'aniversari del Bàsquet Club Andorra.

Closa també ha posat de manifest que la voluntat de la corporació és que l'exposició "no sigui només estàtica", ans al contrari, que inviti als visitants a interactuar amb les imatges i material, i a rememorar i interactuar amb els inicis del CPA i l'evolució de les disciplines. "Nosaltres no volem fer exposicions on les persones vinguin només a visitar-la, volem que interactuïn i tinguin un paper en la història, una experiència", ha assenyalat.

Per cloure, el conseller ha exposat que esperen que la mostra "sigui un atractiu i hi vingui molta gent per recordar els temps passats i vincular les activitats amb el país". A banda, ha afirmat que la mostra 'Pioners de l'Hoteleria. 1900-1960' va rebre més de 1.500 visites, tot i que "encara estem acabant de tancar el balanç".