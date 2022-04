L'executiu ha rebut 231 sol·licituds de residència de refugiats

Andorra la VellaEl Govern ha rebut un total de 231 sol·licituds de persones per acollir-se a la protecció temporal i transitòria per raons humanitàries. El ministre portaveu, Eric Jover, ha informat que d'aquestes sol·licituds, 210 ja han finalitzat el procés i tenen l'empara efectiva, cinc es troben a l'espera de la visita mèdica i setze persones estan pendents de ser vacunades contra la Covid-19, un dels requisits que va establir l'executiu per poder adherir-se a la llei. "Continuem per sota del llindar de 250 persones que ens havíem marcat", ha manifestat Jover. A més en l'actualitat hi ha 62 menors escolaritzats. En total, el Principat té identificats 90 menors, i Jover ha matisat que no tots es troben al país, ja que hi pot haver persones que s'hagin registrat i que finalment hagin decidit no venir a Andorra o d'altres que es trobin venint. Del total de menors refugiats que hi ha Andorra, 20 tenen entre 0 i 4 anys, 68 es troben en la franja d'escolarització entre 5 i 16 anys i dos tenen entre 17 i 18 anys.

A més, en aquests instants ja s'han desenvolupat 84 ajuts per cobrir necessitats i bàsiques i s'han donat als nuclis familiars 65 targetes de prepagament per centres comercials, 77 targetes de prepagament per transport i 85 targetes de prepagament d'Andorra Telecom. Jover també ha comentat que amb la xarxa de cooperació, s'han derivat 37 nuclis familiars cap a la Creu Roja i 48 cap a Càritas. D'altra banda, amb la voluntat de facilitar al màxim la integració, des del departament de Política Lingüística, tal com ha avançat el ministre, s'estan posant en marxa unes formacions per aprendre el català que es posaran en marxa després de les vacances de setmana santa.

S'amplien les persones i empreses a les quals se'ls pot bloquejar els actius

Per altra banda, l'executiu ha impulsat un nou decret de sancions internacionals associats al conflicte d'Ucraïna. Concretament, ha actualitzat i ampliat la llista de les persones físiques i jurídiques, principalment russes i bielorusses, a les quals se'ls pot aplicar mesures de bloqueig d'actius, tal com ha fet la Unió Europea. En aquest sentit, Jover ha informat que aquest dimecres publicaran una nova llista on apareixen fins a 217 persones físiques i 18 persones jurídiques més. En aquests moments, a Andorra no hi ha cap actiu bloquejat.