L’hotel ‘fantasma’ de Messi a Andorra

Escaldes-EngordanyHi ha un establiment situat a l’escaldenca avinguda Carlemany, número 107, que va ser notícia durant la primera meitat d’aquest any. Un dels futbolistes més mediàtics del món, Leo Messi, associat amb el grup hoteler Majestic, comprava l’immoble i n’esdevenia propietari. Malgrat que l’adquisició andorrana de Messi comportava l’acomiadament de la plantilla que durant els darrers anys havia vetllat per les 31 habitacions d’aquest cinc estrelles, una part del sector considerava que la compra ajudaria a impulsar un gremi que ha patit directament les conseqüències de la pandèmia i el tancament de fronteres.

Vuit mesos després, si algú s’atura davant el 107 de la concorreguda avinguda tindrà la sensació que no ha passat el temps. Hi ha els cartells, a banda i banda de la porta d’entrada, que durant els darrers anys havien donat la benvinguda al visitant: ‘Món empresarial: premi a l’Hotel casa Canut d’Andorra pels viatgers internacionals’ o el clàssic que prohibeix l’entrada d’animals. L’hotel està “tancat fins a nou avís”.

L’entrada està bruta perquè fa dies que ningú la neteja. Entre les figures de marbre que decoraven el ‘hall’ i les dues butaques de vellut, hi ha, escampats pel terra, una quinzena de currículums que els temporers hi han anat deixant durant els darrers mesos. Tot plegat, barrejat amb material d’obra que un dia algú hi va dur, però que no s’ha fet servir.

El 4 de maig es va signar el contracte d’adquisició de l’immoble, per part de l'empresa de Messi, que passava a ser-ne la propietària i el seu soci, Grup Majestic, que hauria de gestionar i explotar el negoci. La família Canut feia temps que sondejava el mercat a la recerca d'un comprador que reflotés el negoci, que consta de l'hotel, de 5 estrelles, 31 habitacions i el reconegut restaurant la Grandalla dels set pètals. L'altra botiga que hi ha als baixos de l'immoble de l'avinguda Carlemany no entrava en l'operació de compravenda.