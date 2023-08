L'humorista Juanjo Albiñana a l' 'after work' d'humor a l'UNNIC

Andorra la VellaL'humor de Juanjo Albiñana serà present dijous 31 d'agost a partir de les 20.30 hores (obertura de portes a les 19.30 hores) al 'after work' d'humor de l'UNNIC. L'espectacle, d'una durada d'hora i mitja, inclourà, a més dels monòlegs, música i altres sorpreses, per passar una bona estona de rialles.

Aquest humorista d'Albacete (1985), que actualment resideix a Barcelona, és conegut pel seu pas pel 'Club de la Comedia' a més de tenir una llarga experiència que durant deu anys s'ha plasmat en els monòlegs que ha fet a la Paramount Comedy i la Comedy Central. Actualment actua al programa 'Sopa de Gansos' del canal FDF. Va iniciar la seva carrera com a monologuista quan només tenia disset anys, actuant per tots els locals i concursos d'Espanya. Des del 2007 forma part de la plantilla de la Paramount Comedy, i l'any següent (2008) va ser votat com el segon còmic favorit del canal.

El preu de l'entrada anticipada és de 22 euros, i a la porta de 25 euros. UNNIC també oferta l'opció de sopar gaudint del monòleg per un preu de 65 euros per persona. El menú inclou plats com la taula d'embotits de Soldeu, la taula de formatges artesans, el gaspatxo de fruits vermells, l'uramaki de salmó, la broqueta capresse, la brandada de bacallà, l'humus de carbassa, mango i iogurt grec i la torradeta de terrina de cérvola amb confitats. El sopar va acompanyat d'una ampolla per cada dues persones de Cava 'Jazz'.