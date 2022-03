L'Organització Mundial de Turisme visita Ordino per poder rebre el segell 'Best Tourism Villages'

OrdinoEl secretari general de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), Zurab Pololikashvili, acompanyat de la directora per Europa, Alessandra Priante i altres membres de l'OMT han visitat aquest dimarts el poble d'Ordino, que es postula com a candidat per formar part de la iniciativa 'Best Tourism Villages'. La visita de Pololikashvili coincideix amb la seva presència a l'11a edició del Congrés de Turisme de Neu i Muntanya, que se celebra al Principat els dies 23 i 24 de març.

A Ordino l'han rebut el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres; el director del departament, Sergi Nadal; la cònsol menor de la parròquia, Eva Choy; i el conseller de Turisme, Esports i Dinamització d'Ordino, Jordi Serracanta. El recorregut de la comitiva ha inclòs visites a llocs emblemàtics de la parròquia, com el museu casa d'Areny Plandolit i la Casa de la Muntanya, a banda d'una reunió de treball al comú.

Així, durant la 24a assemblea general de l'Organització Mundial del Turisme que va tenir lloc a Madrid el desembre passat es van anunciar els guardonats la iniciativa pilot 'Best Tourism Villages'. En aquest mateix acte es va comunicar que la candidatura presentada per Ordino va ser escollida per entrar en el programa 'Upgrade' –significa que rebrà assessorament per part del Comitè Assessor del premi per analitzar el dossier i detectar-ne els punts de millora– per després poder entrar a formar part de la iniciativa. La primera reunió telemàtica ja ha tingut lloc.

Tant el ministeri com el comú valoren molt positivament el nomenament al programa 'Upgrade', que ajudarà a promoure el paper del turisme a motor de desenvolupament i benestar rural, posant en valor el patrimoni històric i cultural de la parròquia.