L’Spartan Race es mantindrà al centre d’Encamp per a les properes edicions

Encamp"L'Spartan Race ha vingut al centre d'Encamp per quedar-s'hi". Així de contundent ha estat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, quan li han preguntat quin balanç feia de la tercera edició de l'esdeveniment al centre de la vila. Mas ha recordat que la prova fa 7 anys que es realitza a la parròquia, les 4 primeres varen ser a Grau Roig, i que el balanç "és molt positiu". Mas ha recordat que els dos darrers anys, amb pandèmia i amb restriccions, la prova també es va celebrar, però que "aquest any torna a tenir el caràcter multitudinari de les edicions prepandèmia".

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha reiterat l'agraïment per la col·laboració de diversos privats que han autoritzat l'ús de diversos espais per realitzar les proves, així com a tots els treballadors comunals i governaments, com protecció civil, policia, entre d'altres, i sobretot "als voluntaris, que durant tot el cap de setmana participa activament perquè l'esdeveniment sigui un èxit". Finalment Marot ha assegurat que "la participació d'Andorra Turisme és clau per a l'atracció de visitants de fora del país" que en aquesta edició han arribat a més del 90%, dels quals un 24 % francesos i amb més de 60 països representats. El conseller de Turisme ha avançat que "el balanç és positiu i a l'espera de la valoració que segur que superarà el milió d'euros del darrer any, m'atreveixo a dir que ha estat un cap de setmana de plena ocupació" per als establiments comercials, restauració i hoteleria.

El director de Spartan , Àngel Sanz, ha sentenciat que "Encamp mai falla" i ha assegurat que l'esdeveniment "ha millorat gràcies al trasllat al centre d'Encamp". Sanz ha augurat que "encara hi ha marge de millora" per a futures edicions i ha destacat que el que més li agrada és que "estem construint aquest avió mentre volem". En referència a la possibilitat que es celebri un campionat d'Europa, Sanz ha dit que hi ha molts factors que s'han de tenir en compte, però clarament "estem en una posició privilegiada", per com s'ha desenvolupat l'esdeveniment i per la bona connexió publicoprivada, entre altres factors.

Durant la cerimònia de cloenda d'aquest diumenge, a la qual hi ha assistit la cònsol major d'Encamp, Laura Mas i diversos consellers comunals com Andreu Riba, Enric Riba i Esther Vidal, s'ha fet entrega dels premis als guanyadors de la modalitat Súper. Els guanyadors en categoria masculina han estat Pau Nacenta amb un temps de 01:26:21, Adrián Martín amb un temps de 01:28:11 i Peter Ceniga amb un temps de 01:29:33. En la categoria femenina Capucine Bertrand amb un temps de 01:53:39, Muntsa Ciuró amb un temps de 01:57:45 i Catarina Gomes amb un temps de 02:02:23.