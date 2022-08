La Seu lamenta els insults racistes al col·lectiu gitano en un incident a la Plaça de les Monges

La Seu d'UrgellL’ajuntament de la Seu d’Urgell ha admès en una nota pública l’error de planificació dels actes que va derivar el passat diumenge en un enfrontament a la Plaça de les Monges entre un grup de l’Església Evangèlica que està fent un acte religiós i un grup que volia fer el ball de sardanes habitual en aquest indret. La coincidència dels dos actes va provocar tensió entre els dos grups i es van produir insults racistes envers part dels membres de l’Església Evangèlica d’origen gitano. Des de l’Ajuntament s’ha indicat que “condemnem certes actituds irrespectuoses d’algunes persones presents aquell dia en contra el col·lectiu gitano mentre celebrava el seu acte”.

El comunicat de l’ajuntament recull que “el proppassat diumenge 7 d’agost, es van realitzar diferents activitats a la Plaça de les Monges de la capital alturgellenca. Per un error intern de l’Ajuntament, es van autoritzar dos esdeveniments que es solapaven en el temps. De les quatre de la tarda fins a les onze de la nit es va autoritzar un acte organitzat per l’Església Evangèlica. A la vegada, hi havia programada la ballada de sardanes de cada diumenge a dos quarts de vuit del vespre, al mateix lloc. Des de l’Ajuntament de la Seu, assumim l’error dels fets i demanem disculpes per aquest malentès a l’hora de autoritzar els dos actes, així com les molèsties ocasionades als dos col·lectius. Al mateix temps, condemnem certes actituds irrespectuoses d’algunes persones presents aquell dia en contra el col·lectiu gitano mentre celebrava el seu acte”.