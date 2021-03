Laporta no descarta un 'stage' de pretemporada del primer equip del Barça a Andorra

Andorra la VellaUn dels tres candidats a la presidència de l'FC Barcelona a les eleccions que s'han de celebrar aquest diumenge, Joan Laporta, ha fet un acte de campanya, aquest dimecres, a Andorra. En un acte al Parc Central d'Andorra la Vella que ha reunit mig centenar de persones, el presidenciable ha obert la porta perquè el primer equip de la secció de futbol pugui venir al Principat a fer una estada. “Andorra és un gran país, la salut és un dels seus actius més importants. El clima per fer pretemporades és molt important, i sempre hi ha hagut relació entre el Barça i Andorra. No descarto que el primer equip pugui venir al país per estar bé físicament”, ha dit.

En referència al país, Laporta també s'ha referit a una possible relació amb l'FC Andorra, que és propietat del futbolista blaugrana Gerard Piqué. “Ja ho parlaríem amb el Gerard, amb qui tinc molt bona relació personal, segur que es podrà explorar alguna possibilitat si veiem que és de l'interès del Barça”, ha manifestat.