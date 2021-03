Laporta visita Andorra aquest dimecres

Andorra la VellaEn ple esclat del Barçagate i quan quedin cinc dies per a les eleccions a la presidència de l'FC Barcelona, un dels candidats, Joan Laporta, i el seu equip visitaran Andorra. La trobada amb socis i simpatitzants del club blaugrana serà aquest dimecres, a les 12.30 hores al Parc Central d'Andorra la Vella.

Recordem que com que al final la Generalitat de Catalunya ha habilitat la possibilitar de votar per correu, el Barça ha decidit anul·lar les seus que es troben fora de Catalunya, excepte la d'Andorra, que estarà operativa el proper 7 de març perquè els socis residents puguin exercir el dret a vot, tot i que també ho han pogut fer per correu. Així, hi haurà una mesa al Centre de congressos d'Andorra la Vella, que estarà oberta entre les 9 del matí i les 9 del vespre. A més, hi haurà cinc seus electorals més: Camp Nou-Barcelona, Girona, Tarragona, Tortosa i Lleida. Fins a 638 socis podran participar als comicis de diumenge a la seu electoral habilitada al Principat.