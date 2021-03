Legionel·la al Centre Esportiu d’Ordino

OrdinoEl comú d'Ordino ha confirmat aquest dimecres la superació dels valors permesos del bacteri de la legionel·la en la xarxa d’aigua calenta del Centre Esportiu d’Ordino (CEO). Per aquest motiu es prohibirà als usuaris, fins a nou avís, l’ús de l’aigua calenta sanitària, que afecta vestidors i lavabos. En un control habitual de l’aigua, les mostres van alertar d’un índex superior al que estableix el reglament pel qual s’estableixen les condicions tecnicosanitàries per la prevenció i el control de la legionel·losi. Per prevenció, des d'aquest dimarts, ja es va inutilitzar el subministrament d’aigua en aixetes i dutxes.

Tal com marca el protocol, s’ha informat el ministeri de Salut, s’ha procedit a la desinfecció i tractament pertinents i dilluns es farà un nou mostreig fins obtenir els valors que es consideren òptims. La detecció s’ha fet gràcies a les analítiques per a la prevenció i el control de la presència d’aquest bacteri, que es fan periòdicament de forma obligatòria en instal·lacions de risc. La direcció del CEO utilitzarà tots els canals per informar els usuaris del tancament provisional del circuit d’aigua fins a nou avís, en funció de l’obtenció i confirmació dels resultats.