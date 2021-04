Letizia Ortiz, reina d’Andorra

Andorra la VellaEl sopar de gala en el que fa uns dies van participar el rei espanyol i la seva dona, juntament amb el copríncep episcopal, el representant del copríncep francès, la síndica general i el cap de Govern andorrà porta cua a l’estat veí del sud. Més enllà de saltar-se clarament la normativa anti-covid que disposa que a tots els restaurants d’Andorra no es pot ser més de 4 comensals per taula –a la presidencial n’eren 6, tot i no ser bombolla-, el Borbó i la seva parella van mostrar obertament zero interès per l’esdeveniment.

Nombrosos mitjans de comunicació espanyols s’han fet ressò de la visita reial al Principat. Els més monàrquics, contràriament al que es podria pensar, han estat els més crítics amb el viatge. Un dels cronistes més destacats dels afers borbònics, Jaime Peñafiel, ha posat el crit al cel pel que, al seu entendre, va suposar l’actuació de Letízia durant la seva estada al país dels Pirineus.

Peñafiel, sense pèls a la llengua, ha manifestat públicament que Letízia Ortiz hauria d’haver tingut “vergonya per haver acudit a un sopar presidit pel copríncep d’Andorra, el bisbe d’Urgell, vestint un abillament provocador”. En opinió de Peñafiel la comunicadora ara reina duia un estil atrevit, amb un escot agosarat, amb plomes i les espatlles nues, i lluint uns bíceps musculats. “Un posat inadequat per sopar amb un copríncep que és un bisbe”, diu.

El mateix cronista apunta almenys dos descuits protocol·laris més. Lamenta que la parella del Borbó no es va treure la mascareta a l’hora de brindar amb els companys de taula. “Primer cal treure’s la mascareta i després dur-se la copa als llavis tot i que no es begui. La Letízia va donar la nota en els dos brindis fallits”, explica. En aquest sentit, incideix en el fet que la parella de Felip VI va aixecar la copa amb la mascareta posada i que després va deixar-la sobre la taula sense ni tan sols fer veure que bevia.

La visita del cap d’estat espanyol a Andorra ha deixat llums i ombres. Més enllà de clivelles i brindis, l’estada del rei Felip VI ha contribuït, segons algunes veus, a estrènyer lligams amb Espanya, malgrat l’atenta mirada de França. Hi ha qui diu que l’obertura de les fronteres en pandèmia n’entén més d’escots que de salut pública. A França no els ha fet cap gràcia.