Els Liberals escaldencs proposen que la cessió econòmica de les noves torres es faci amb places d'aparcament

Escaldes-EngordanyEl comitè Liberal d'Escaldes-Engordany continua buscant alternatives per a solucionar la problemàtica de la manca d'aparcaments al centre de la parròquia que s'ha vist agreujada per les construccions de les noves torres al Clot d'Emprivat. La nova proposta del Comitè Liberal escaldenc passa perquè la cessió econòmica que han de fer al comú les noves construccions sigui amb places d'aparcament. D'aquesta manera, s'aconseguirà pal·liar la manca de pàrquing al Clot d'Emprivat sense haver de recórrer a una elevada inversió comunal per construir noves places d'aparcament.

Recentment, des de l'agrupació liberal escaldenca es va llançar la proposta de construir un aparcament soterrat a l'avinguda de les Nacions Unides, paral·lel a l'actual pàrquing d'Empark que està situat a l'avinguda Consell de la Terra. Des del comitè escaldenc es continua defensant la viabilitat tècnica de la construcció d'aquest equipament. Tot i això, s'han continuat buscant noves fórmules per disposar de més places d'aparcament al centre de la parròquia.

Aquesta nova alternativa es continuarà analitzant per confirmar-ne la viabilitat, però les primeres indagacions demostren que seria factible. Des del comitè escaldenc, Higini Martínez-Illescas ha assegurat que "actualment el comú rep uns dos milions d'euros aproximadament i l'objectiu és que rebi una planta sencera d'aparcament per poder habilitar-la a ús públic separat de les places privades de la torre" i ha afegit, que "una planta d'aparcament, de fet, és el mateix que té ara sense construir l'edificació".

Finalment, Martínez-Illescas, ha puntualitzat que "s'ha de preveure el problema d'aparcament per donar cabuda a tota la demanda tant de la ciutadania com dels turistes que visiten la parròquia". Una altra dels avantatges d'aquest sistema seria que "el comú disposaria d'una nova font d'ingressos de forma permanent què permetria reinvertir-los en millorar altres espais de la parròquia".