La línia d'autobús parroquial d'Ordino arriba fins al parc natural de Sorteny durant l'estiu

OrdinoEl comú d'Ordino ha canviat el servei d'autobús parroquial per aquest estiu en referència al de l'any passat. Així, enguany, la corporació ha allargat la línia parroquial d'Ordino al Serrat fins a l'aparcament del parc natural de Sorteny entre l'1 de juliol i el 5 de setembre. Tot i el canvi, s'ha mantingut la freqüència de pas d'un autobús cada trenta minuts i el preu del bitllet segueix sent a 20 cèntims. El primer autobús que surt d'Ordino fins a Sorteny és a les 7.30 hores del matí i el darrer per baixar des de Sorteny és a les 19.30 hores.

El motiu principal d'aquest canvi pels mesos d'estiu és poder donar accés directe al parc des del nucli d'Ordino i incentivar l'ús del transport públic al turista, tal com expliquen des de la corporació. Cal recordar, que la iniciativa del comú per l'estiu passat va ser la de posar en marxa un nou servei d'autobús que anava des del Serrat fins al parc Natural de Sorteny i fins a Arcalís. Enguany, en comptes de posar aquest servei, s'allarga la línia parroquial, amb l'únic canvi, que aquest estiu, no hi ha cap servei d'autobús que arribi fins a Arcalís.

Pel que fa a la línia de l'autobús parroquial d'Ordino durant els mesos de juliol i agost, el primer trajecte comença a les 7 del matí des d'Ordino fins al Serrat i el darrer viatge per baixar des del Serrat és a les 22.30 hores.