Localitzada la dona que els bombers buscaven a Sorteny

OrdinoEl Cos de Bombers buscaven, des d'aquest dijous a primera hora de la tarda, una dona que s'havia donat per desapareguda entre les valls de Rialb i Sorteny, i que ha estat localitzada aprop de la zona. Una altra dona que l'acompanyava durant l'excursió és qui ha donat l'avís, quan ha perdut el contacte i no l'ha pogut localitzar. Els bombers, que han utilitzat mitjans terrestres i aeris per a la cerca, l'han trobat sana i estàlvia poques hores després.