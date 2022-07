La manca de mà d'obra porta les constructores a contractar treballadors sud-americans d'Espanya

Andorra la VellaLes empreses de la construcció ja fa temps que van arribar a la conclusió que amb l’actual ‘boom’ era materialment impossible disposar de la mà d’obra que necessiten. A Andorra hi ha tres o quatre ofertes de feina per persona apuntada al servei d’ocupació. Ni hi ha treballadors i menys amb el perfil que fa falta en les obres.

La solució finalment va arribar en forma de subcontractació. A través d’intermediaris, les constructores estan portant brigades de treballadors sud-americans per poder completar les plantilles. Segons fonts del sector, hi ha diferents intermediaris que es mouen pel país i que sempre poden aconseguir brigades d’obrers provinents d’Espanya. El cost és superior al de tenir empleats fixos, però al mateix temps s’evita l’increment d’una plantilla que si la tendència del ‘boom’ canvia pot arribar a ser un problema.

La subcontractació ha estat augmentant en els últims mesos a l’escalf de l’increment d’obres. L’únic problema, segons les fonts consultades, arriba pel fet que els empleats que estan venint a Andorra són part dels que no tenen feina. Els perfils amb més experiència i habilitat no acostumen a estar en el mercat. Per tant, segons aquestes fonts, la mà d’obra forana que està arribant és molt poc especialitzada.