Manicura semipermanent feta a casa

Fer-se la manicura, sigui amb l'esmalt de sempre o permanent, s'ha convertit en tot un art. Les professionals en la matèria han sabut donar-li la volta a un complement que avui dia està en boca de moltes. D'aquí també la proliferació d'establiments on treballen les mans de la dona, més concretament les ungles, de manera més personalitzada i fent realitat la idea que aporta la clienta. La manera de treballar la forma d'ungla, el color a incorporar i els complements a afegir a la manicura és cosa d'enteses. Ara bé, si preferim i apostem més per una manicura domèstica, feta a casa i sense gaire elaboració, els productes de Le Mini Macaron són els aliats perfectes.

Productes disponibles a la planta baixa de Pyrénées Andorra

Els kits i productes de la firma americano-francesa, Le Mini Macaron, que ja tens disponibles a la secció de parafarmàcia de Pyrénées Andorra, et facilitaran la vida. Podràs fer-te la manicura semipermanent quan vulguis i on vulguis sense estar pendent de demanar cita al saló de bellesa. Com ressalta una de les cofundadores de la marca, Christina Kao, s'ha volgut crear un producte que donés la llibertat de fer-se les ungles sense la necessitat d'arruïnar-se. I és que els productes de Le Mini Macaron, a més de seguir amb les tendències del sector, són assequibles a totes les butxaques.