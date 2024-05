Manifestació contra l'expansió de l'os bru al Pallars Sobirà

Andorra la VellaUna setantena d’agricultors i ramaders pirinencs, convocats per Unió de Pagesos, s’han concentrat aquest dilluns al migdia davant la seu central del Parc Natural de l’Alt Pirineu per denunciar el que qualifiquen de “nefasta gestió” en el control de l’ós bru per part de les administracions i, concretament, de la Generalitat com a responsable tant d’aquest espai protegit com dels alliberaments de plantígrads al Pirineu català. El detonant de la protesta ha estat la presència aquests darrers dies d’exemplars d’aquest animal protegit a tocar tant de nuclis habitats com de ramats de bestiar ubicats en finques privades.

Segons RadioSeu, els manifestants s’han trobat a Llavorsí, a prop de la carretera d’Alins, i des d’allà han avançat a peu, acompanyats de tractors i cotxes, fins a les oficines del PNAP, on han llegit un manifest en el qual exigeixen que el Govern “reverteixi” l’actual manca de control i la sobrepoblació d’ossos a la regió de l’Alt Pirineu i Aran, que afecta especialment el Pallars Sobirà.

El principal sindicat agrari català assegura que “la situació actual és alarmant i insostenible” i que “cal actuar” per frenar l’expansió de l’os “perquè sense ramaderia no hi ha Pirineu”. Per això, com a mesura urgent i elemental, reclamen a l’executiu català “que no posi en perill ni l’activitat agrària ni la seguretat de les persones”, després que dimecres passat un ramader va haver de plantar cara, amb l’únic ajut dels seus gossos, a un os que intentava atacar un ramat de dotze eugues en una finca de la seva propietat.

UP alerta dels riscos tant per a la ramaderia com per a la població

Davant d’aquesta situació, UP denuncia “l’actitud passiva del Govern, per por de generar alarma social”, i alerta que “cal actuar tant per evitar una desgràcia com perquè l’activitat econòmica de la zona, principalment l’agrària i la turística, no se’n ressenti”, tenint en compte que per exemple el municipi d’Alins i la Vall Ferrera -on hi ha hagut els incidents de la darrera setmana- és el principal nucli d’accés a la Pica d’Estats.

Unió de Pagesos ha recordat que “sempre” s’ha posicionat en contra de la reintroducció de l’os bru al Pirineu, des que es va començar ja fa tres dècades sense consultar la població local. I davant l’actual situació límit, demana com a mesura immediata que el Govern “no n’autoritzi el reforçament poblacional”, tenint en compte que segons l’últim cens del mateix grup transfronterer de seguiment ja n’hi 83 exemplars, un creixement exponencial respecte dels 50 que hi havia ara fa només cinc anys. Per això, insten la Generalitat a “definir quants exemplars d’os considera que pot assumir el Pirineu”, valorant també “la seva pròpia capacitat de resposta davant dels danys i les pèrdues econòmiques que provoca aquesta espècie”.

Justament pel que fa als danys, el sindicat reclama que es reconeguin “tots” els atacs directes i indirectes “així com els danys col·laterals” (avortaments, animals estimbats o extraviaments) que suposa la presència de l’os a les muntanyes “i que es compensin econòmicament com toca”. A més a més, alerten que “es van perdent pastures atès que cada cop hi ha més zones on que els animals ja no hi volen accedir, perquè saben que hi ha l’os”.