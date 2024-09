Andorra la VellaMarc Urgell, L’expert en fiscalitat, gestió empresarial i CEO d’Abast, ha emès declaracions a aquest diari amb relació a la pujada d’impostos als rics anunciada per Pedro Sánchez el passat dimecres. “Gravarem fiscalment als qui ja tenen diners per viure cent vides” i opina que a Espanya hauria d’haver-hi “més transport públic i menys Lamborghini”. Això ha provocat la reacció a les xarxes que critiquen aquestes declaracions de l’executiu espanyol i fins i tot sembla haver generat interès en com es resideix a Andorra.

“He vist les declaracions de Pedro Sánchez i en la línia de sempre, no ha dit res nou. No crec que hi hagi un efecte d’entrada a Andorra sinó un efecte sortida d’Espanya hi ha persones que es traslladen a Itàlia, gent que marxa a Portugal, a Dubai, o altres bandes. Andorra és un petit destí que està a prop i que és interessant, però no hem tingut una pujada de sol·licituds o trucades, el ritme és el mateix de sempre” afirma Urgell.

L’expert en fiscalitat esmenta que des de la gestora no s’ha augmentat la xifra de sol·licitants de residència i afirma que l’actual Govern espanyol està fent una línia continuista com a partit socialdemòcrata de les seves polítiques que requereixen una major demanda econòmica des del sector públic i les administracions.

“Jo crec que tothom ja té molt clar quina és la postura del Govern d’Espanya, els impostos aniran a l’alça a un país amb un deute públic del 120% pràcticament i que té dèficit públic cada any, no té més remei que pujar els impostos. No retallarà despeses perquè el model socialdemòcrata és d’incrementar el sector públic pel que només queda pujar els ingressos, és raonable pensar que la tendència és de pujada i d’aguantar la pressió fiscal pel que la gent ja ha fet els canvis prèviament a les declaracions, no ha dit res nou”.