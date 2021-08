Marsol continua amb les obres d'embelliment de Santa Coloma com a entrada a la capital

Santa ColomaEl comú d'Andorra la Vella continua amb els treballs per embellir Santa Coloma en ser l'entrada a la parròquia. Així ho ha explicat la cònsol major, Conxita Marsol, durant les declaracions en la festa major. De fet, pel que fa als treballs ha apuntat que en menys d'un mes esperen que estiguin enllestides les obres de l'avinguda d'Enclar, per després poder començar les obres de la mitjana que anirà des de la part baixa de l'avinguda fins a la cruïlla de la Margineda. "Tot això donarà més embelliment a l'entrada a la parròquia", ha manifestat la cònsol. Després només quedaria el tram de les separatives i d'embelliment des de la carretera general fins a la cruïlla amb el carrer Mossèn Lluís Pujol.

A més, ha avançat que estan buscant algun terreny per un aparcament, assegurant que ja tenen un parell de zones en vista. A banda, Marsol ha recordat que un dels grans aparcaments amb autobusos llançadora que es construirà a la zona, encara és en territori d'Andorra la Vella. En aquest sentit, ha indicat que iniciaran la prova dels autobusos llançadora. "Crec que s'ha de provar" perquè aquests aparcaments dissuasoris "estan funcionant molt bé a moltes ciutats", ha declarat Marsol. Per tant, des de la corporació confien que amb tarifes reduïdes i abonaments, aquest nou aparcament funcioni amb ciutadans que treballen a Andorra la Vella i amb els veïns de la zona. "Ho volem provar perquè realment Andorra la Vella està molt col·lapsat de vehicles", ha indicat.

Amb aquest objectiu d'embellir Santa Coloma per convertir-la en l'entrada a la capital, Marsol ha reiterat que seguiran treballant per poder instal·lar un arc lluminós a l'entrada de la parròquia. Aquest és un dels projectes que s'arrosseguen des de l'anterior mandat. La cònsol ha reconegut que tenen converses amb el ministeri de Cultura, i fins al moment no s'acaba de trobar la manera per poder construir aquest arc en l'entorn de protecció del pont de la Margineda. Finalment, Marsol també ha recordat les obres de separatives que es van fer a Sant Coloma i la part de col·lectors cap al riu, les quals han permès solucionar la problemàtica de les inundacions a la localitat. "Ara, els ciutadans de Santa Coloma, quan plou, dormen tranquils", ha expressat la cònsol major.