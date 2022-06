Marsol espera començar "aviat" les obres a Prat de la Creu i tenir el projecte de Doctor Vilanova abans que acabi l'any

Andorra la VellaTot i que encara no es disposa d'una data concreta, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, espera començar "aviat" les obres de reforma i embelliment del carrer Prat de la Creu. Els treballs, que suposaran un cost d'1,1 milions d'euros, s'executaran de manera coordinada amb les actuacions que FEDA també ha de fer en aquest tram corresponents a la xarxa de calor.

Precisament, aquest és el motiu que impedeix fixar una data, ja que, tal com ha indicat Marsol durant la celebració de la Festa del Poble, "volem tenir un estoc de material important abans de començar les obres tenint en compte els problemes que actualment hi ha de subministrament". La idea de la corporació és començar els treballs com més aviat millor, per tal de coincidir amb els mesos d'estiu en què la circulació per aquest carrer és menor.

Pel que fa a la remodelació del carrer Doctor Vilanova, la cònsol ha manifestat que ara com ara s'està buscant l'equip que redacti el projecte per tal de tenir-lo tancat abans que acabi aquest any. Això permetria tenir present el cost de l'obra en el proper pressupost i poder adjudicar els treballs entre el gener i el febrer del 2023 per tal de tenir-lo enllestit abans de l'estiu.

Marsol ha recordat que el pròxim 15 de juliol finalitza el termini per a la presentació d'ofertes del viaducte. El comú espera adjudicar les obres tenint en compte que és la segona vegada que es convoquen. Amb tot, ha reconegut que "serà una temporada conflictiva perquè durant un any el viaducte estarà tancat", malgrat que s'ha mostrat convençuda que "els ciutadans aniran trobant els camins per prescindir d'aquest viaducte".

La cònsol major de la capital ha posat en relleu que "és un projecte molt important", ja que representa l'entrada a la parròquia i que facilitarà la mobilitat quan hi hagi dos carrils de pujada. "La circulació a Prat de la Creu serà directa i esperem que donin una millora a la mobilitat i una entrada més agradable".

Festa del Poble

En relació amb la festa del poble i l'actuació que novament han ofert 'Los Manolos', Marsol ha manifestat que ha estat "tot un èxit", ja que es tracta d'un esdeveniment i un grup musical que "a la gent agrada" i que "s'ha convertit en una tradició". A més, s'ha mostrat satisfeta de la gran quantitat de persones que s'han apropat a la plaça del Poble per tal de gaudir de la festa.