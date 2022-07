Marsol proposa que la zona d'administració única de la vall del Madriu es divideixi seguint els límits ja fixats

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella vol plantejar a Escaldes-Engordany que la zona d'administració única de la vall del Madriu-Perafita-Claror es divideixi tenint en compte els límits actuals entre les dues parròquies. "Penso que com tot ha d'evolucionar i que l'administració única que es va pactar fa 32 anys segurament ha arribat el moment que aquests límits es converteixin en límits de divisió de parròquia". D'aquesta manera, Marsol ha destacat que "no té tan sentit que continuem" amb el conveni de l'any 1988 que marca aquesta zona d'administració única. En aquest sentit ha posat en relleu que si aquesta proposta tirés endavant seria "un pas endavant" i s'estalviarien problemes i que s'hagués "d'exigir que es complís la legalitat i els convenis". I és que en aquest sentit, ha recordat que ella mateixa va comunicar la setmana passada a la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, que l'ordinació per regular l'accés rodat a la vall del Madriu-Perafita-Claror no s'ajusta "a dret i als convenis del 88" i que, per tant, se'ls requereix a què en quinze dies facin els canvis escaients.

Marsol ha recordat que ara Escaldes-Engordany disposa de quinze dies per fer les modificacions que escaigui i evitar anar al Tribunal Constitucional. La cònsol major de la capital ha reiterat que Andorra la Vella ha de fer aquest pas per defensar els seus "interessos".

També ha destacat que hi ha estat rumiant i que a "títol personal" considera que la solució és que la zona d'administració única es divideixi seguint els límits ja establerts. D'aquesta manera, ha destacat que ho proposarà a majoria i oposició i que si el consell de comú ho valida ella ho proposarà també a Escaldes. Fins i tot es compromet a fer una reunió de poble si calgués per aquesta qüestió. "Proposarem a Escaldes que ja tenim els límits fets i el mateix límit que assenyala l'administració única que sigui la divisió de la parròquia" d'aquesta manera, "potser s'haurà de polir algun serrell" però a grans línies els límits quedarien establerts, ha remarcat. Ha afegit que "després de 32 anys que cadascú administra la seva part no veig problema per convertir-la en zona dividida". Marsol ha deixat clar que es refereix exclusivament als terrenys d'administració única, i no als de la conjunta.