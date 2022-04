Martina Klein portarà la primavera a Pyrénées Andorra

Andorra la VellaTot i que el clima primaveral s'està resistint uns dies en arribar, no hi ha dubte que la majoria de nosaltres tenim ganes d'encetar una nova etapa i deixar l'hivern enrere, i encara més, quan al país ja no hem de portar la mascareta enlloc i la pandèmia va quedant en un segon -i tercer- pla. Al·lèrgics a banda, la primavera és una de les estacions favorites de l'any, convida a sortir a l'exterior, deixar el sofà i la manta i retornar el color a la nostra llar. Les principals de firmes de decoració i roba de la llar estan a punt de treure la nova temporada primavera-estiu i una de les que més expectació està creant és Lo de Manuela, la marca de Martina Klein, que a tot el país només pots trobar a Pyrénées Andorra . Està previst que ella mateixa sigui al Principat en els pròxims dies per presentar de manera exclusiva la nova col·lecció.

Mentrestant, la secció de Lo de Manuela, situada a la tercera planta de Pyrénées , ja ens avança els gustos de la model i empresària pel que fa a la primavera: tonalitats fresques, combinació de blaus suaus i verds amb torrats, copes de cristall de colors... i el seu segell viatger inconfusible. I és que recordem que les creacions de Lo de Manuela estan inspirades en una jove, filla de diplomàtics, que ha recorregut mig món buscant les tendències més originals i bohèmies per traslladar-se a l'espai on vivim. Lo de Manuela declara obertament a les xarxes socials que "La primavera és el meu moment preferit per compartir històries. La natura convida a sortir i em recorda aquelles tardes interminables de la meva infància, en les diferents ambaixades d'arreu del món on treballava el meu pare, i per on passaven incomptables personalitats amb les seves històries, que volaven al meu voltant".

Lo de Manuela: qualitat i sostenibilitat

La marca exclusiva de Pyrénées Andorra sempre ha defensat un producte de qualitat i de proximitat. La 'slow-fashion' aplicada al món tèxtil de la llar. Martina Klein assegura que "els petits gestos ens converteixen en una empresa més sostenible i amable amb el medi ambient" i posa d'exemple l'ús reiterat que fan del lli en les seves col·leccions; "és un 'must' de la nostra marca, és un dels materials més agraïts i que menys contaminació genera; com és de tan bona qualitat, la seva arruga encara el fa més maco, i això comporta que no li fa falta l'assecadora, ni la planxa, fet que suposa un estalvi energètic", i afegeix, "quan s'inverteix en productes de bona qualitat, duren molts anys, i això també permet estalviar energia i evitar un sobre estoc en tot el procés".