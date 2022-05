Martina Klein torna a Pyrénées Andorra

Andorra la VellaFa temps que Martina Klein va baixar de les passarel·les per posar-se en el paper d'empresària i portar a terme diversos projectes econòmics amb els quals ha pogut mostrar el seu potencial. Un d'ells, el més recent, és Lo de Manuela, la firma de decoració i roba de llar disponible a Andorra, de manera exclusiva, a la tercera planta de Pyrénées .

El pròxim dijous 12 de maig a les 18.30h, l'exmodel i empresària serà al Principat per presentar la nova col·lecció primavera-estiu 2022 i parlar sobre tot el procés creatiu que hi ha al darrere. Si vols participar en la trobada a la sala VIP de Pyrénées Andorra, pots inscriure't a través d'aquest enllaç .

Ja fa un any que Lo de Manuela va instal·lar-se a la secció de Llar de Pyrénées . Lo de Manuela ha sabut trobar l'equilibri entre el disseny, la qualitat i la sostenibilitat. La marca sempre ha defensat un producte de qualitat i de proximitat. La 'slow-fashion' aplicada al món tèxtil de la llar. Martina Klein assegura que "els petits gestos ens converteixen en una empresa més sostenible i amable amb el medi ambient" i posa d'exemple l'ús reiterat que fan del lli en les seves col·leccions; "és un 'must' de la nostra marca, és un dels materials més agraïts i que menys contaminació genera; com és de tan bona qualitat, la seva arruga encara el fa més maco, i això comporta que no li fa falta l'assecadora, ni la planxa, fet que suposa un estalvi energètic", i afegeix, "quan s'inverteix en productes de bona qualitat, duren molts anys, i això també permet estalviar energia i evitar un sobre estoc en tot el procés".