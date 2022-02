La Massana tanca la primera edició del SAM amb bones sensacions

La MassanaLa primera edició del Sant Antoni Música (SAM) s'ha tancat amb un vermut musical a la plaça de les Fontetes. Sota el nom de Joan Acoustic Simoulator, Joan Hernández i Lucas Barreiro, han posat el colofó a dos dies de concerts de diferents estils amb el seu rock acústic. De fet, just abans ha actuat al Teatre l'Orfeó Andorrà el Cor de Rock d'Andorra, per oferir un espai a la música coral. Durant la jornada d'aquest dissabte va haver-hi actuacions de folk-pop, amb Helena Marsol, els sons electrònics de Júlia Amor, els temes de cantautor d'Albert Fibla, el pop de Juli Barrero i el taller de música medieval amb Sergio González.

"Ha estat un festival molt variat en el qual els joves talents han pogut presentar temes inèdits davant d'un públic molt motivat i amb ganes de conèixer la producció del país", ha assegurat el conseller de Cultura, Guillem Forné, qui ja ha avançat que l'any que ve el SAM repetirà format tot coincidint amb la festivitat de Sant Antoni.

"Tots els artistes han quedat encantats i per a nosaltres això és una gran satisfacció, ja que justament un dels objectius del SAM és fer-los valdre", ha manifestat el coordinador del festival, Juli Barrero, que en el marc d'aquesta primera edició del festival ha presentat els dos videoclips "Dones d'Aigua" i "Plou a la Massana", produïts i dirigits per Héctor Romance, els quals han rebut diverses nominacions a certàmens internacionals.

Forné ha remarcat que amb la iniciativa es demostra que amb una bona planificació, i sense haver de destinar grans pressupostos, es pot programar un cap de setmana amb moltes opcions per al públic i amb bones oportunitats per als artistes. "Pensem que Andorra necessitava un festival centrat en els artistes del país i adreçat sobretot al públic local", ha afirmat. Durant els pròxims dies s'avaluarà aquesta primera edició del SAM per tal de trobar punts de millora de cara a l'edició del 2023.