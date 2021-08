La Massana inaugura la nova zona esportiva de les Berques d’Arinsal

La MassanaEl comú de la Massana ha portat a terme la reforma integral del circuit de les Berques d'Arinsal, transformant-lo en una zona esportiva, de lliure accés, amb diferents pistes per practicar la bicicleta, els patins i l'skate. L'espai va obrir el passat 25 de juny, però com ha explicat la cònsol major, Olga Molné, al discurs inaugural, es va decidir traslladar la celebració a la festa major d'Arinsal. Molné ha aprofitat per agrair la gran feina de la comissió de festes, adaptant tots els actes als protocols sanitaris.

La cònsol ha remarcat que "un dels objectius de la creació de les Berques és dinamitzar al màxim el poble d'Arinsal, que aquest estiu compta amb oferta turística encara molt més àmplia i atractiva". Les Berques és un espai de lliure accés, que ja s'ha convertit en el punt de trobada dels apassionats de la bicicleta, els patins i l'skate. També ha posat en relleu la gran tasca del responsable dels circuits, Diego Álvaro, que durant tot el matí ha estat fent classes i organitzant competicions entre els infants i grans que han participat en la festa, amenitzada amb la música dels discjòqueis del país dj Madam i Richy Vuelcom.

Aquest projecte ha tingut una àmplia acceptació gràcies a la implicació del Furious Bici Club i de l'Associació d'Skateboard d'Andorra. A més, els diferents traçats compleixen amb els requisits dels 'riders' més exigents.

Pel que fa a l'afluència de públic a la zona esportiva, s'està registrat una mitjana de 40-50 'riders' diaris. Molts dels usuaris de les instal·lacions són del país, però com ha remarcat el conseller d'Esports, Kevin Poulet, ja hi ha aficionats a la bmx que venen al país atrets pels circuits de les Berques.

En total, hi ha cinc zones: el circuit de bmx, un recorregut de sentit únic que ja existia i que ara s'ha ampliat i millorat; el dirt jump, per fer figures acrobàtiques amb bicicleta; el pump track, amb salts i peralts per fer amb bicicleta, patinet o monopatí; la zona trial, amb obstacles naturals i artificials; i el recorregut de cross country, que es pot fer amb bicicleta de muntanya a l'estiu i amb raquetes a l'hivern.

Les Berques ocupa uns 6.000 metres quadrats i els usuaris han de seguir les normes i un correcte ús de les instal·lacions per garantir una bona convivència. Molné també ha tingut paraules d'agraïment per als propietaris dels terrenys, per la seva bona predisposició per tirar endavant el projecte.

Durant tres hores, les desenes de participants, a més dels acompanyants i espectadors, han pogut gaudir de les instal·lacions amb un ambient festiu.