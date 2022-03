La Massana obre les inscripcions pels tallers de Pasqua

La MassanaEl departament d'Educació, Joventut i Esports de la Massana organitza un servei d'Esplai durant les èpoques de vacances escolars per donar una bona cobertura a les famílies i per garantir que els nens passin unes bones vacances. Per aquest motiu el comú ha organitzat els tallers de Pasqua, que oferiran prop d'un centenar de places.

Durant dues setmanes, els inscrits participaran en diferents activitats. "Intentem que les propostes tinguin a veure amb l'època de l'any perquè així els nens a més de divertir-se també es van introduint a diferents aspectes de la nostra cultura i tradicions, com per exemple, les mones de Pasqua", explica el conseller d'Educació, Joventut i Esports, Kevin Poulet. A més de fer les mones, els infants també sortiran a buscar els ous de Pasqua.

Pel que fa a les novetats, enguany s'ha introduït els escacs, amb una sessió teòrica i una altra pràctica, amb tornejos, per endinsar els infants a aquest esport. A més, es torna a repetir el rugbi, després de l'èxit de la passada edició. D'altra banda, la corporació també intenta que els infants passin el màxim de temps a l'aire lliure i per això s'organitzen excursions i jocs.