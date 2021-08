La Massana perllonga fins dilluns el mercat artesanal

Andorra la VellaEl comú de la Massana perllonga fins aquest dilluns el mercat d'artesania que se celebra des de divendres a la plaça de les Fontetes de la vila. En un principi, l'esdeveniment havia de finalitzar aquest diumenge, però la bona afluència de visitants a les 25 parades ha provocat que la corporació decidís allargar-lo un dia més. D'aquesta manera, el mercat coincidirà plenament amb els dies de festa major de la Massana, que clourà aquest dilluns.

La idea del comú és tematitzar cada fira per donar-li un al·licient afegit. L'onada de calor que ha viscut aquest cap de setmana el país no ha estat un obstacle perquè els visitants i turistes s'apropessin a la plaça de les Fontetes a gaudir del mercat artesanal medieval organitzat per la corporació. La bona acollida de la iniciativa també ha incentivat que es puguin implantar nous actes, aprofitant el mateix recinte.

En referència a la festa major massanenca, el comú ha decidit anul·lar el castell de focs per la calor i com a prevenció davant l'elevat risc d'incendis dels darrers dies. Els actes i activitats es duen a terme a l'aire lliure amb aforament limitat per assegurar el compliment de les mesures sanitàries per evitar la propagació del coronavirus.