'Masterclass' solidària de defensa personal a Ordino per a l'Associació de Dones d'Andorra

OrdinoEl Club Karate Xavier Herver celebra el seu 10è aniversari amb un seguit d'activitats i propostes al llarg d'aquest 2022 que s'iniciaran aquest març i s'allargaran fins al novembre. La primera d'aquestes activitats serà una 'masterclass' solidària de defensa personal per a dones que se celebrarà el proper 8 de març entre les 20 i les 22 hores a l'Andorra Congrés Centre d'Ordino (ACCO). "Des del club vam pensar de celebrar aquest any de forma solidària, i busquem una associació o ONG del país per a cadascuna de les activitats", ha informat el director tècnic del club, Xavier Herver, durant la presentació. D'aquesta manera, els diners de la 'masterclass' de defensa personal aniran destinats a l'Associació de Dones d'Andorra.

L'objectiu d'aquesta primera activitat serà "donar a conèixer fonaments bàsics de defensa personal perquè les dones es puguin defensar en situacions de conflicte o de maltractaments", ha exposat Herver, qui ha afegit que el nivell de la classe és bàsic i que, per tant, no cal tenir nocions prèvies de defensa. "Pot venir qualsevol dona a partir dels 14 anys que vulgui aprendre quatre conceptes bàsics que segueixen la filosofia del mínim esforç i del màxim rendiment", ha explicat el director tècnic del club, qui ha afegit que també hi ha dones que repeteixen d'altres classes. A més, ha manifestat que recomana a les dones venir acompanyades d'amigues o familiars perquè en la classe es treballa per parelles. A banda de la part pràctica, la sessió també inclou quinze minuts de conceptes teòrics perquè s'entengui "el concepte de defensa personal", ha indicat.

L'aforament per a la classe és de 50 persones i actualment ja hi ha 26 dones apuntades. Tot i així, Herver ha recordat que actualment no hi ha limitacions d'aforament per les restriccions sanitàries, i, per tant, si calgués, es podria ampliar. L'activitat serà gratuïta i el club donarà a l'associació al voltant de deu euros per cada participant. Al llarg de l'any es faran diferents activitats com un partit de futbol sala entre pares i fills del club de karate, un partit de bàsquet entre membres del club i del comú d'Ordino, una 'masterclass' de karate a l'aire llliure, una de bodycombat i un quinto.

Per la seva banda, la presidenta de l'Associació de Dones d'Andorra, Mònica Codina, ha volgut agrair al club aquesta iniciativa i ha manifestat que els diners aniran destinats als projectes que l'associació vol dur a terme durant aquest 2022. A més, ha comentat que "tot i que vivim en un país on la seguretat ciutadana és molt alta, vull encoratjar a les dones a què facin el curs", assegurant que són uns coneixements que sempre va venir tenir. En la presentació de l'activitat, també ha participat el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, com a representant del comú. Serracanta ha recordat que el club de karate es troba molt arrelat a la parròquia i que ha servit per portar gent de renom internacional dins aquest món a Ordino, i, per tant, també ha ajudat a donar a conèixer la parròquia.