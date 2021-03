Menys peticions a l'Espai Ciutadà

Andorra la VellaEn la presentació del pressupost participatiu d’aquesta setmana la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, destacava que la majoria ha posat en marxa en els darrers anys diferents vies per fomentar la participació de la població. Una d’aquestes és l’Espai Ciutadà, un servei on la ciutadania pot adreçar “totes les seves observacions, queixes i comentaris”. Al llarg de l’any passat en aquest servei es van atendre 653 peticions, una xifra inferior a la del 2019 quan en van ser 1.030 i que, sens dubte, pot estar justificada pel confinament durant els mesos de març i abril.

Els ciutadans poden fer arribar les seves ‘reclamacions’ per diferents vies a aquest espai i per això hi ha disponible el correu electrònic, el telèfon i també les visites presencials, a l’oficina situada a la plaça Lídia Armengol. En aquest sentit, cal destacar que en el que portem d’any han rebut un centenar de peticions, el 70% de les quals han arribat al servei per correu electrònic, un 20% per telèfon i un 10% de manera presencial. Pel que fa al tipus de constatació, des del comú informen que la meitat han estat queixes, per exemple de ciutadans que remarquen que s’ha fos un fanal, que hi ha brossa en un lloc concret o que troben que està bruta una zona concreta; un altre 30% són demandes, per exemple persones que volen saber per què no funciona una font de la parròquia, i un 20% demanen informació de naturalesa diversa.

Cal destacar que la majoria de demandes fan referència a aspectes la resolució dels quals dependrien del departament d’Higiene (tifes, manca d’higiene d’un punt concret...) i des del comú destaquen que “moltes d’elles queden resoltes al moment”. També n’hi ha moltes que van dirigides al Servei Tècnic (per exemple el fet que hi hagi rajoles en mal estat), i altres departaments també afectats per aquestes reclamacions ciutadanes són Circulació, Medi Ambient, Tràmits, Cultura o Aparcaments. De fet, un cop l’Espai Ciutadà rep aquestes constatacions, ho deriva al departament corresponent perquè mirin de solventar la incidència.