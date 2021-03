A què destinar 100.000 euros?

Andorra la VellaDes d'aquest mateix dilluns els ciutadans d'Andorra la Vella poden fer les seves propostes per decidir a què volen que es destini una partida de 100.000 euros. És la primera vegada que la corporació comunal posa en marxa uns pressupostos participatius amb l'objectiu que "els ciutadans facin arribar les seves propostes" i aquestes es puguin fer realitat.

Entre aquest dilluns i el 26 de març es poden fer propostes a través de la pàgina web decidim.andorralavella.ad o omplint les butlletes que els ciutadans rebran a casa seva i que hauran de lliurar a l'oficina de l'Espai Ciutadà, a la Llacuna o a tràmits de Santa Coloma. Tal com ha posat en relleu la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López, el que es busca és que sigui una inversió "i no una despesa", com podria ser un concert o un espectacle. Per això les idees poden anar, per exemple, en l'àmbit de les millores urbanístiques, d'infraestructures ja existents o del mobiliari urbà. Ha de ser, en definitiva, una proposta "tangible i perdurable" en el temps i que serveixi per "millorar la qualitat de vida de les persones", ha incidit López.

Un cop recollits els suggeriments dels ciutadans, que la cònsol major, Conxita Marsol, ha destacat que esperen que siguin nombrosos, es farà una classificació i filtratge de manera interna al comú. Posteriorment s'obrirà un procés de votació en què la ciutadania haurà d'escollir la proposta o propostes guanyadores, una fase que es durà a terme al juny, ja que la voluntat és que cap a finals d'any allò que s'hagi posat sobre la taula pugui estar materialitzat. La cònsol major ha detallat que si bé la partida disponible és de 100.000 euros, pot ser que es puguin finançar més d'un projecte o bé que ela que es presenti superi aquesta quantia. "Si és una mica més, tampoc passarà res", ha destacat. Si fossin molts més diners, el comú podria arribar "a fer-se seva" aquesta proposta i impulsar-la de cara a l'any que ve, ha puntualitzat Marsol, que ha afegit, però, que la voluntat és que les iniciatives se situïn en la partida proposada.

La cònsol major d'Andorra la Vella ha destacat que la majoria ha impulsat diferents propostes per fomentar la participació ciutadana al llarg dels darrers anys -com l'Espai Ciutadà, les xarxes socials o les reunions sectorials i el consell dels infants- i aquesta iniciativa que ara s'enceta és una via més. La voluntat és que tingui continuïtat en els anys següents ja que tal com ha destacat Marsol "és l'inici d'un nou projecte i és important que tingui continuïtat i que hi hagi molts ciutadans a fer propostes perquè són els que estan al carrer, viuen el dia a dia i tenen diferents necessitats i és importants que ens les diguin".

El projecte dels pressupostos participatius d'Andorra la Vella

Obres als Serradells

Aquest dilluns fa tot just un mes que les obres dels Serradells van començar. La cònsol major ha destacat que estan "evolucionant molt bé i dins el ritme previst". Així, ha recordat que s'han d'allargar entre catorze o quinze mesos i que ara que n'ha passat un, està "funcionant tot molt bé". La cònsol ha afegit que s'està "treballant amb intensitat i dins la planificació prevista".