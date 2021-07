Mercat artesanal per quedar-se a gaudir d'Ordino

OrdinoOrdino torna a acollir aquest cap de setmana el mercat artesanal. Es tracta d'una cita amb la qual des del comú es vol donar, en certa manera, el tret de sortida a la temporada alta de l'estiu i amb la que es vol animar la gent "que es quedi a Ordino", tal com destaca el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta. D'aquesta manera, al llarg de tot aquest dissabte i el diumenge, entre les deu del matí i la una del migdia, una quinzena de paradistes oferiran els seus productes alimentaris, de joieria o tèxtil, entre d'altres al carrer Major.

Serracanta destaca que aquesta proposta té per objectiu dinamitzar la parròquia i que aquest cap de setmana, precisament, el que es vol és "aprofitar" l'obertura del mirador a Arcalís perquè "la gent es quedi a Ordino". Quan vagin al mirador, que vegin que es fa aquesta proposta i que en tornar, o en pujar, parin al poble. D'aquesta manera, la parròquia es vol reivindicar com un punt "on passen coses" i on la gent vegi que hi té activitats per gaudir.

Serracanta recorda que normalment a l'estiu es fan dos mercats, el d'aquest cap de setmana i un altre cap a mitjans agost, que en principi aquest any es farà també.

Amb el que es fa aquest cap de setmana es vol donar el tret de sortida a la temporada alta de l'estiu i a un seguit d'activitats lúdiques com ara les Nits obertes que precisament arrenquen la setmana que ve, recorda el conseller.

Quant als paradistes, Serracanta valora que la gran majoria repeteixin i que entre els arguments per fer-ho hi hagi l'ambient que hi ha a la parròquia i que el mercat es faci "en un entorn idíl·lic".