Un mercat, la novetat de la 4a edició del premi Ordino Jardins d'Art

OrdinoUn any més tard del previst a causa de la Covid-19, arriba la 4a edició del premi Ordino Jardins d'Art, una convocatòria internacional d'artistes visuals. L'edició d'enguany tindrà lloc el cap de setmana del 10 i 11 de setembre, i com a principal novetat, tal com ha informat la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, el projecte inclourà un "format més comercial amb un mercat" perquè tots els visitants que vulguin "puguin adquirir art". Durant la presentació, Choy ha recordat que l'objectiu del projecte és promocionar els artistes que instal·len les seves obres en indrets del poble i "permet als visitants passejar-se pels jardins de la parròquia i anar descobrint les activitats artístiques dels convidats".

La convocatòria per poder optar al premi s'ha obert aquest dimarts i els artistes tenen fins al 15 de maig per poder presentar-se. Després hi haurà la selecció de com a màxim 20 artistes que s'anunciaran l'1 de juny. "El criteri serà la qualitat de l'obra i la professionalitat de l'artista", ha expressat la coordinadora del projecte, Rosa Mujal. El primer premi d'aquesta quarta edició serà de 3.000 euros i a més, també hi haurà un accèssit de 1.000 euros. Pel que fa als indrets on s'ubicaran, la coordinadora ha recordat que s'adaptaran en funció de l'obra. "Ens adaptem a què l'obra pugui lluir", ha manifestat.

D'altra banda, pel que fa al mercat, Mujal ha comentat que es vol convocar a artistes en via de professionalització perquè puguin donar a conèixer i vendre la seva obra. Concretament, el mercat s'ubicarà als jardins de la Casa Pairal. A més, durant aquests dies, també hi haurà l'artista Manuel Luna com a convidat. Al llarg del cap de setmana, Luna oferirà un workshop de creativitat i realisme i exposarà part de la seva obra a la sala la Buna.

Quant al jurat, Mujal ha remarcat el fet que serà un jurat professional, el qual comptarà amb membres del Govern i també amb Guillermo Cervera per part del museu Carmen Thyssen Andorra. Enguany el museu també entra a col·laborar amb el projecte i oferiran un taller familiar a l'aire lliure perquè qui vulgui pugui dibuixar i expressar-se artísticament amb un tema en concret. La cap de projectes del museu, Teresa Areny, ha emfasitzat la voluntat de "ser un museu dinàmic" per espargir-se pel territori. Tota la informació respecte al projecte es pot trobar a ordinojardinsdart.com.