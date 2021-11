Més de 1.000 vals per a les compres a Encamp

EncampEl comú d’Encamp ha repartit fins el dia d'avui, un total de 1.099 vals encampadans. L’acció dels vals encampadans s’engloba en el pla de dinamització i reactivació econòmica de la parròquia que es va posar en marxa des de la corporació per fer front a les conseqüències de la crisi sanitària. La iniciativa es va iniciar el 26 d’abril i finalitzarà el 12 de desembre.

Dels 1.099 vals lliurats, fins ara se n’han facturat 650 en els 78 establiments adherits. Recordar que cada val té un valor de 15 euros i que n'hi ha disponible un per cada unitat familiar.

Des del comú recorden que encara queda un mes per demanar els vals encampadans i poder-ne fer ús per donar suport als comerços de la parròquia. Els interessats poden acudir a les oficines dels serveis de tràmits o de turisme del comú, tant a Encamp com al Pas de la Casa. El val ha de ser recollit per la persona que figura com a cap de casa, o bé, per qualsevol altre membre de la unitat familiar amb autorització, per tal de poder fer el control que s'assigni un val per unitat familiar.

Es pot consultar el llistat d’empreses i comerços adscrits al web del comú. També es poden identificar pels adhesius a la porta dels establiments.