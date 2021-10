Més de 15.000 vehicles entren al Principat durant el primer dia del Pont del Pilar

Andorra la VellaTal com s'esperava, el Pont del Pilar de quatre dies està provocant retencions per la gran quantitat de turistes que s'apropen fins al Principat. De fet, segons les dades publicades pel departament de Mobilitat, fins a les 18 hores ja havien entrat per alguna de les dues fronteres un total de 15.008 vehicles. D'aquests, prop de 8.000 eren espanyols i al voltant d'uns 5.000 eren de francesos.

Els problemes per entrar al país per la frontera espanyola s'han centrat principalment durant el matí, quan s'han arribat a crear fins a set quilòmetres de retencions per accedir al Principat. A més, al llarg del dia també s'ha registrat un trànsit dens d'entrada a Andorra per la frontera francoandorrana.

Aquest volum de vehicles que ha entrat al Principat estan provocant retencions a la CG-1 a la zona del vial del Pobladó i també a l'avinguda Salou en sentit nord. Cal recordar que des de Mobilitat havien estimat l'entrada de 50.000 vehicles durant els quatre dies.