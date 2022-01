Més de 4.000 signatures perquè torni la primera mitja hora gratuïta als aparcaments de la capital

Andorra la VellaLa recollida de signatures que els consellers del PS + Independents al comú d'Andorra la Vella han iniciat a través de la plataforma change.org per exigir el retorn de la primera mitja hora gratuïta als aparcaments de la capital ja acumula més de 4.000 signatures en només dos dies. Concretament, la proposta compta amb el suport de prop de 4.200 persones.

La formació socialdemòcrata reclama que la majoria del comú "faci marxa enrere i torni a posar la primera mitja hora d'estacionaments gratuïta". Defensen que la decisió "s'ha pres de manera unilateral" i que esdevé una mesura "perjudicial per a tota la ciutadania, no només pels turistes, sobretot per als residents que no tinguin la targeta PK o que vinguin d'altres parròquies a la capital".

Així doncs, el PS assegura que treure la primera mitja hora gratuïta "no servirà ni per reduir la mobilitat, ni evitarà els embussos, ni fomentarà el transport públic", sinó que "és una mesura recaptatòria per incrementar els ingressos públics".

En definitiva, l'acció té com a objectiu que la ciutadania pugui dir la seva signant aquest reclam i assolir així el màxim nombre de signatures possibles per tal de presentar-les a la propera sessió del comú d'Andorra la Vella i fer replantejar la mesura als cònsols de la capital.