Més de 5.000 espectadors al Sabors d'estiu

Escaldes-EngordanyLa proposta Sabors d'estiu que ha organitzat el comú d'Escaldes-Engordany ha tancat amb més de 5.000 espectadors. Des de la corporació es valora "molt positivament" aquestes dades. Així, es posa en relleu que l'espai de gastronomia i música en una de les zones artístiques i patrimonials d'Escaldes-Engordany "ha acomplert el seu propòsit: dinamitzar la part alta de la parròquia aprofitant la cultura com a eina integradora per fer conèixer artistes d'Andorra i del món". Així, aquesta segona edició ha portat una mitjana de 300 persones per dia, segons han informat des de la corporació escaldenca.

"Malgrat el context i les restriccions, hem superat els 5.000 assistents a l'esdeveniment, 5.112 exactament. Tot i tenir un aforament limitat a 180 persones, molts dies hi havia gent esperant a la porta per entrar a les activitats", han explicat des del comú escaldenc. Unes xifres "molt positives" que parlen del "poder de dinamització que té la cultura de la nostra parròquia".

La corporació escaldenca va proposar aquesta segona edició per omplir les jornades estiuenques de la parròquia "amb bon ambient, música i gastronomia del país". Un objectiu que, asseguren, "s'ha assolit gràcies a la bona acollida de la proposta per part de totes les persones que s'han involucrat en el projecte, que ha acollit 34 activitats i ha comptat amb la participació de sis establiments ubicats a la part alta de la parròquia", expliquen des del comú.