Més de 650 infraccions al volant en només dues setmanes

Escaldes-EngordanyLa campanya específica de comportaments imprudents al volant impulsada pel Cos de Policia entre el 15 i el 28 de febrer ha permès constatar un total de 666 infraccions. Segons detallen les autoritats, la campanya tenia com a objectiu detectar i sancionar el comportament imprudent de certs conductors que puguin derivar en situacions de risc a causa de la seva imprudència, intensificant els controls en llocs susceptibles de poder constatar infraccions relacionades amb un comportament imprudent en zones interurbanes, i augmentant els controls per excessos de velocitat mitjançant els radars, a fi de reduir els accidents de trànsit.

Entrant al detall, la policia ha imposat 588 sancions per circular a una velocitat més elevada de la permesa; 41 estan relacionades amb no respectar la senyalització horitzontal de la calçada; 12 tenen a veure amb no respectar la indicació d'un semàfor; 11 per fer cas omís a algun senyal prohibitiu; 10 per no respectar algun senyal d'obligació; 3 per avançaments indeguts, i una per no cedir el pas als vianants que estan en situació de creuar la calçada per un pas habilitat.

En el decurs d'aquesta campanya, a més, s'ha posat èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció.