Més d'un centenar d'alumnes participen en el 'Clean Up Day' de Sant Julià de Lòria

Sant Julià de LòriaUn total de 102 alumnes d'entre 10 i 11 anys, de dues classes de l'escola francesa de Sant Julià de Lòria i quatre de l'andorrana, han participat en el 'Clean Up Day' organitzat pel comú que s'ha celebrat aquest dimarts al matí. Tal com ha indicat la consellera de Turisme i Esports, Diana Sánchez, aquest ha estat el primer 'Clean Up Day' que s'organitza i que a més, va sorgir d'una iniciativa infantil de les escoles. "Pensem que és molt important que els infants des de ben petits tinguin aquest compromís vers la seva parròquia", ha destacat, ressaltant la col·laboració entre el consell d'infants i el comú.

De fet, aquesta iniciativa va sorgir d'una de les propostes del consell d'infants. En aquest sentit, Sánchez ha recordat que durant tot el curs s'han anat treballant propostes que s'han presentat. Concretament, entre les diverses propostes, la consellera ha destacat la demanada pel manteniment "dels parcs i les zones infantils netes, cuidades i en bon estat per part de tota la societat" i també el fet que els camins de muntanya "estiguessin ben cuidats i nets".

En aquest primer 'Clean Up Day' s'ha distribuït els alumnes de les escoles en sis grups bombolla. "Realitzarem sis camins de la parròquia i en el procés de la caminada, farem la recollida de la brossa que ens puguem trobar", ha manifestat Sánchez. Així, a les 9.30 hores els diferents grups han sortit de les dues escoles preparats amb guants i bosses i s'han desplaçat fins als sis camins. Concretament, aquest dimarts al matí, els infants han netejat el camí dels Pujols, el de Fontaneda, el de Canòlich, el d'Auvinyà, el de la Senyoreta i el de Sant Cerni Nagol. "Hem escollit camins que no siguin de massa complexitat perquè puguem fer-los amb calma i amb tota la canalla", ha declarat la consellera, afegint que cada grup ha estat acompanyat tant de mestres i col·laboradors escolars, com per polítics i personal del comú.

Des del comú i també des de les escoles i el consell d'infants volen continuar amb aquestes iniciatives "que acollim sempre amb els braços oberts" durant els propers anys, ha comentat Sánchez. Finalment, ha afegit que per la corporació és molt important aquesta voluntat de col·laboració que tenen els infants i les escoles.