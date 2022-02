Més humor i sàtira al judici dels Contrabandistes per continuar amb el Carnaval a Encamp

EncampEl Carnaval d'Encamp ha recuperat aquest diumenge el tradicional Judici dels Contrabandistes després que l'any passat s’hagués de suspendre a causa de la pandèmia.Com és tradició, i tal com han informat des del comú, l'acte ha començat amb la persecució de la colla de contrabandistes i el seu jefe 'El Sis Dits' pels carrers de la vila. Aquests, carregats amb farcells, han intentat escapolir-se de la patrulla de carrabiners espanyols, però finalment han estat atrapats i portats a la plaça dels Arínsols, on se'ls ha realitzat l'esperada vista oral.

El tribunal andorrà, compost pel fiscal i el jutge, se les ha hagut de veure amb l'advocat dels pobres, que enguany representava ser l’actual cònsol menor d’Encamp, Jean Michel Rascagnères, tot fent al·lusió a la seva professió fora del comú. També s’ha mencionat a altres personatges comunals, com el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, o el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz. Després de fer diversos discursos en defensa dels contrabandistes, i gràcies a un feix de bitllets passats de sotamà, el defensor ha aconseguit convèncer al jutge perquè absolgués als encausats.

En relació amb les temàtiques tractades durant la representació del judici, la cònsol ha manifestat que des de la corporació s’ho prenen “amb humor, amb sàtira i amb esperit carnavalesc. Nosaltres estem encantats que sigui així, si no es fes, es perdria l’encant del Carnaval”. Entre els temes que més sarau han ocasionat s’han tractat l’aparcament a la capital, la taxa per gossos o la covid.

La cònsol major, Laura Mas, ha destacat que per ara el Carnaval està sent tot un èxit, tot asseverant que “la gent l’està gaudint molt”. A més, ha matisat que dissabte “es va batre el rècord de participació en les carrosses i comparses. Feia molt goig veure els carrers del poble”. En total, hi van haver una quinzena inscripcions.

D’altra banda, un dels membres de la Comissió d’Encamp, Raul Fernàndez, ha explicat que durant el Carnaval “hi ha quatre representacions i sempre intentem repartir les temàtiques dels àmbits polítics i socials de manera equitativa en les diferents actuacions. Critiquem a tothom i, fins i tot, ens critiquem a nosaltres mateixos”.

En acabar el judici s'ha dut a terma la botifarrada popular amb la carn extreta de la matança del porc que s'ha fet aquest diumenge al matí. S’han repartit més de 600 racions.

Pel que fa a les activitats nocturnes, Mas ha assegurat que s’han desenvolupat “correctament, amb respecte i prudència. S’ho van passar bé i no hi va haver cap incident. El comportament va ser exemplar”. També ha puntualitzat que tot i que per llei les activitats podien finalitzar a les cinc del matí, “es va decidir tancar a les tres per ser més prudents”.

En la mateixa línia, Fernàndez ha destacat que des de la comissió estaven “a favor d’acabar la festa de dissabte a les tres de la matinada. Al final, Andorra és un país que viu del turisme, i després dels dos anys de pandèmia, tampoc volem que se’ns en vagi de les mans. Estem d’acord en portar un control de la nit”.

De cara als propers dies, el membre de la comissió ha recordat que encara queden activitats fortes, “com la famosa Ossa. Convidem a tothom a venir per gaudir de la representació. També esperem que vinguin autoritats polítiques nacionals, com ministres o el cap de Govern, tots seran benvinguts i hi haurà sàtira per a tothom”.