Més de set quilos d'estupefaents intervinguts el 2020

Andorra la VellaFins al 31 de desembre del 2020, el Cos de Policia ha intervingut un total de 7.092 grams d'estupefaents a Andorra. Segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, aquesta xifra representa una reducció del 66% respecte de la quantitat intervinguda el 2019, la qual va ser de 20.844 grams. Si es compara amb les xifres de fa deu anys, s'ha produït una reducció del 41,4% respecte del 2010 (12.104 grams). En tot cas, les dades de l'any 2020 se situen clarament per sota de la mitjana del període 2010-2020 (14.442 grams), i també si ho comparem amb la mitjana dels darrers cinc anys (14.273 grams). Aquesta dràstica reducció ha estat provocada, en gran part, a causa de la crisi sanitària de la Covid-19, així com del confinament.

En aquest darrer any 2020, més de tres quartes parts de la quantitat d'estupefaents intervinguts corresponen a la marihuana, amb un total de 5.597 grams, seguit de l'haixix i els psicotròpics, amb 702 grams i 600 grams respectivament, i la cocaïna, amb 175 grams. Molt més lluny queden les amfetamines (6 grams), l'LSD (5 grams) i l''speed' (4 grams).

Per lloc d'intervenció, durant l'any 2020, el 78,2% s'ha intervingut a l'interior del Principat, un 15,1% dels estupefaents han estat intervinguts a la frontera hispanoandorrana i el 6,7% restant a la frontera francoandorrana.

El nombre de detencions amb imputació d'estupefaents l'any 2020 ha estat de 108, un 43,5% menys respecte de l'any 2019 (191 detencions). Un total de 35 detencions (32,4%) van ser efectuades a no residents, 45 a residents no andorrans (41,7%) i 28 a persones de nacionalitat andorrana (25,9%). Al llarg de l'any 2020 també s'han efectuat 538 controls amb intervenció de cànnabis i derivats, un 62,6% menys respecte del 2019, i la major part d'ells (71%) s'han aplicat a no residents.